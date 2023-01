Zweden houdt grote wolvenjacht

In Zweden is maandag de grootste wolvenjacht van start gegaan sinds de herinvoering van de vergunde jacht op de dieren in 2010. Volgens de Zweedse televisiezender SVT mogen dit jaar 75 wolven worden gedood.

“De jacht is absoluut noodzakelijk om de toename van het aantal wolven af te remmen”, verklaarde Gunnar Glöersen van de Zweedse vereniging voor de jacht aan SVT. Hij voegde er aan toe dat de huidige wolvenpopulatie de grootste is die zijn land in moderne tijden al heeft gezien.

Sinds 2010 werden er alles samen zo’n 203 wolven gedood bij de officiële toegestane jachtpartijen, blijkt uit cijfers van SVT. Dierenrechtenactivisten probeerden volgens de zender maandag de jacht te verstoren. Momenteel leven er naar schatting 460 wolven in het wild in Zweden.