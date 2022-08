Voorlopig geen bijkomende maatregelen tegen droogte: ‘Situatie is ernstig, maar we blijven in code oranje’

De adviesgroep Droogte heeft maandag geen bijkomende maatregelen voorgesteld in de strijd tegen de droogte. “De situatie is wel degelijk ernstig, maar we blijven in code oranje”, aldus Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

“We zijn beter voorbereid tegen de droogte dan een paar jaar geleden. We hebben meer cijfers voorhanden, er is een afwegingskader, een strategisch plan rond de watervoorraad en er worden tal van acties uitgevoerd via de Blue Deal van minister Demir”, vertelt Smet. “Dat werpt zijn vruchten af, maar de situatie is ernstig en we moeten zeker spaarzaam blijven omgaan met het water dat we hebben.”

Door de aanhoudende droogte had de Vlaamse Waterweg maandagochtend wel al beslist om effectieve maatregelen te nemen om spaarzaam om te gaan met water. Aan verschillende sluizen in Vlaanderen worden schepen daarom gegroepeerd versast, zodat er minder water verloren gaat. Daarnaast wordt het watervangen voor natuur en landbouw in Limburg en de Kempische kanalen verminderd naar tachtig procent. Ook het captatieverbod blijft van kracht.

Volgende week, op donderdag 18 augustus, komt de Droogtecommissie wel opnieuw bij elkaar. Die bestaat uit de gouverneurs, een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen, een vertegenwoordiger van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de waterbeheerders, namelijk vertegenwoordigers van de VMM, De Vlaamse Waterweg, de provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen. De commissie zal vanaf dan wekelijks samenkomen om de situatie te bespreken.

De VMM benadrukt verder dat er momenteel nog voldoende voorraad drinkwater is en er geen problemen met de productie zijn, maar roept uitdrukkelijk op om er spaarzaam mee om te gaan. “Iedereen moet creatief zijn om water te besparen, ook steden en gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie nemen. We weten niet hoe lang de droogte nog zal aanhouden”, aldus Katrien Smet.

Veel vraag naar water in supermarkten

De hitte zorgt voor een grote vraag naar drinkwater in de supermarkten. Dat kan hier en daar leiden tot lege rekken, maar structurele tekorten zijn er niet, klinkt het bij de retailers.

Discounter Aldi bijvoorbeeld ziet de vraag naar sommige watersoorten met 40 procent stijgen. Dat leidt er toe dat er in een deel van de winkels sprake is lege rekken, bevestigt een woordvoerder berichtgeving door VTM Nieuws. “Door de hoge vraag is er meer tijd nodig voor het product om bij ons te geraken. Het is een tijdelijk fenomeen in sommige winkels, en geldt ook niet voor alle watersoorten”, nuanceert de woordvoerder. Ook andere supermarkten zien het effect van de hitte op de vraag.

Marktleider Colruyt spreekt van een grote vraag naar drinkwater, maar merkt geen opvallende tekorten.

Idem bij Delhaize: “Er zijn geen structurele bevoorradingsproblemen. Lokaal kan wel eens een winkel met wat minder voorraad zitten, maar dat wordt dan de volgende dag weer aangevuld”, klinkt het.

Een zelfde geluid valt te horen bij Albert Heijn. “Er is veel verbruik van water. De voorbije weken is er tot 30 procent meer verkocht. Maar er zijn geen toeleveringsproblemen. Individuele supermarkten kunnen door de grote vraag wel eens een bepaald product niet in het rek hebben”, klinkt het.