Ophef over drie overleden luiaards in vliegtuig op luchthaven Luik

In het weekend van 21 en 22 januari zijn op de luchthaven van Luik drie luiaards omgekomen in een vliegtuig dat door de koude aan de grond stond.

De drie luiaards zaten volgens de Sudinfo-kranten in een Qatarees vliegtuig met negen van die dieren aan boord. Het toestel had in Luik een tussenstop gemaakt op weg van Peru naar Qatar, maar door het winterweer kon het niet meteen weer vertrekken.

De dieren konden van zaterdagvoormiddag tot zondagnamiddag niet uitgeladen worden. Drie van hen overleefden de kou niet.

De luchthaven geeft geen verdere informatie omdat er een onderzoek bezig is. Dat zal moeten uitwijzen wie verantwoordelijk is en het zal ook de doodsoorzaak van de luiaards moeten bevestigen.

Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier zei eerder maandag al dat ze volledige klaarheid wil scheppen. Als er iemand in de fout ging, zullen er straffen worden uitgesproken, beloofde ze.