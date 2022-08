Ook dieren hebben hittestress: ‘Varkens en kippen kunnen niet zweten’

Met een hittegolf in het vooruitzicht moeten veehouders voldoende maatregelen nemen om hun dieren te beschermen tegen de warmte.

Dieren die hittestress ervaren, hebben een verhoogde kans op sterven, laten Boerenbond en Dierenwelzijn Vlaanderen weten. Boerenbond benadrukt dat varkens en kippen niet kunnen zweten. Hittestress, onder andere te herkennen aan een verhoogde ademhaling, is dan ook erg schadelijk voor hun welzijn.

Ook koeien hebben last van de hitte. Warme dagen zorgen bij de dieren voor een verlies van melkproductie, wat ook nadelig is voor de boeren. Het is daarom belangrijk dat koeien voldoende water hebben en een plek in de schaduw kunnen vinden.

Maatregelen

Boerenbond wijst op verschillende maatregelen die veehouders kunnen nemen om de warmte draaglijker te maken. Zo kunnen ze de stallen vernevelen, de dieren ’s nachts buiten laten, hen meer water geven of vensters wit kalken. Ook een lagere bezetting in de stallen kan ervoor zorgen dat de dieren hun lichaamstemperatuur onder controle kunnen houden, zegt Dierenwelzijn Vlaanderen.

Ook tijdens veetransport hebben de dieren het warm. Een Europees verbod verbiedt bij temperaturen hoger dan 30 graden om vee langer dan 8 uur te vervoeren. Korte transporten, bijvoorbeeld naar het slachthuis, zijn wel toegelaten. Het Vlaams hitteprotocol schrijft voor dat, bij temperaturen hoger dan 35 graden, de transporten verboden zijn tussen 14 en 19 uur. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights riep eind juli nog op om die maximumtermperatuur te verlagen tot 30 graden.

Huisdieren

Dierenwelzijn Vlaanderen vraagt ook eigenaars van huisdieren aandachtig te zijn. Zo waarschuwt het voor brandwonden door heet asfalt en straatstenen, en herinnert het eigenaars om geen dieren achter te laten in de auto.

Om oververhitting te vermijden, vertoeven huisdieren best in een koele omgeving. Eigenaars kunnen ook een natte handdoek voorzien of de poten en buik afkoelen met lauw water, aldus Dierenwelzijn Vlaanderen.