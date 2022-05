Maai Mei Niet: 5 redenen om dit weekend bloemen te tellen

Wilt u weten wat de impact is van uw deelname aan Maai Mei Niet? Tel dan dit weekend mee bloemen. U doet daarmee de natuur, de wetenschap en uzelf een plezier.



Waarom tellen?

1. Krijg de nectarscore van uw tuin

Deelnemen aan Maai Mei Niet leert u iets over uw tuin dankzij uw persoonlijke nectarscore. Die wordt berekend door professor natuurbehoud en ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) op basis van uw telresultaten. De nectarscore drukt uit hoeveel nectarsuiker uw ongemaaide gazon elke dag produceert. En dus hoeveel bijen, vlinders en andere bestuivers uw tuin elke dag te eten geeft. U krijgt uw nectarscore meteen via e-mail nadat u uw resultaten hebt ingegeven.

2. Draag bij aan de Nationale Nectarscore

Vorig jaar telden 2200 mensen mee: tuineigenaren, groenarbeiders en collega’s in de bedrijfstuin. Het resultaat? We gaven met zijn allen elke dag 5 miljoen bijen te eten. In die schatting ontbreken de talloze wilde insecten, van wilde bijen over vlinders tot kevertjes. Een spectaculaire eerste Nationale Nectarscore dus. Doen we dit jaar beter?

3. Krijg tips voor een hogere nectarscore

Op basis van uw telresultaten bekijken we hoe u van uw tuin een nog gezelligere nectarkroeg maakt. Bent u overtuigd van minder maaien? Dan hebben we tips om dat verstandig te doen. Toch regelmatig blijven maaien? Ook dan helpen we om uw tuin natuur- en klimaatrobuuster te maken.

4. Vergroot de kennis over onze tuinen

Er zijn 2,5 miljoen tuinen in Vlaanderen, goed voor zo’n 12 procent van onze totale grondoppervlakte. De positieve impact van dat gigantische tuinencomplex op ons leefmilieu en klimaat kan erg groot zijn. Toch weten we amper wat er leeft in onze tuinen. Uw telresultaten kunnen onderzoekers van KU Leuven en HOGENT daar meer inzicht in geven. Wie nog meer wil doen, kan ook de Klimaattuiniers-enquête invullen via www.klimaattuiniers.be.

5. Win mooie prijzen

Als Moeder Natuur en de wetenschap u niet over de streep trekken, dan misschien schaamteloze inhaligheid en gierende inflatie. Wie zich registreert, bloemen telt en het juiste antwoord geeft op vier vragen, maakt kans op mooie prijzen: een tuinpakket, een persoonlijk tuinadvies bij u thuis of een Honeymaker-pakket met 7 klimaatrobuuste klimopstruiken.

Telt u dit weekend mee? Laat het ons weten met een kiekje via #maaimeiniet of mail ons uw foto’s via maaimeiniet@knack.be . Veel andere trotse deelnemers prijken al op onze digitale pelouse

Hoe tellen?

1. Baken één vierkante meter ongemaaid gras af

2. Tel daarin de bloemen (check de telwijze op www.maaimeiniet.be/bloemen)

3. Geef uw resultaat en het totale aantal niet gemaaide vierkante meter in via www.maaimeiniet.be

Hoe bloemen herkennen?

1. Bekijk de 18 meest voorkomende bloemen in gazons op www.maaimeiniet.be/bloemen

2. Druk het telformulier af en trek daarmee uw tuin in

3. Gebruik de gratis app ObsIdentify van Natuurpunt (enkel voor wilde planten)