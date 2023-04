Jeroen Olyslaegers’ ode aan het ongemaaide gazon: ‘Ziet ge het al? Ruikt ge de kans?’ (video)

Minder dan een uur nadat Knack aan auteur Jeroen Olyslaegers gevraagd had of hij geen gedicht over Maai Mei Niet in de vingers had, volgde dit stukje ongerepte poëzie.



Trakteer u op een wonder.

Laat mij in mei gerust.

Als gazon herberg ik werelden

die ongesnoeid hun goesting zullen doen.

Zijt content

dat bloemen mij gelijk juwelen zullen tooien

en bijen zullen zoemen

rond de kroon van elk van hen.

© Debby Termonia

Koester mij in mei

gelijk de vrije hippie die ge heimelijk altijd hebt willen zijn

en laat uw tenen kietelen

door mijn steeds groter wordende kracht.

Kijk vanuit uw raam hoe ik ongeschoren de dauw vat ‘s ochtends vroeg.

Kom dichter en kijk hoeveel leven er wemelt;

wat een verschil met een gemillimeterd bestaan, nu blijkt alles onverwacht.

Leg een maand lang

uw masjien het zwijgen op

en fluister

tegen uw buur iets over stilte.

Zeg hem en haar en hen

dat uw gazon leven geeft,

met schoonheid in het verschiet.

Indien ze uw voorbeeld volgen,

laat hen in de waan dat ze het zelf hebben bedacht.

Zing met hen samen

elk aanmoedigend lied.

Want het gaat niet over u en het gaat niet over hen.

Het gaat over wat er kan, overal, zomaar,

door niks te doen en toe te kijken.

© Debby Termonia

Ziet ge het al? Ruikt ge de kans?

Voelt ge deze omwenteling

in het klein?

Trakteer u op wat rust in mei.

En laat mij een wonder voor u zijn.