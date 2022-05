In heel Vlaanderen geldt code oranje in natuurgebieden wegens droogte

In alle Vlaamse provincies is sinds donderdag/vandaag code oranje van kracht in natuurgebieden wegens de aanhoudende droogte. Dat staat op de website van het agentschap Natuur en Bos.

De code oranje geldt minstens tot maandag en kan daarna mogelijk verlengd worden.

‘Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden’, aldus Natuur en Bos.

De code betekent ook dat als er brand uitbreekt, de brandweer versterkt uitrukt. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

De waarschuwing geldt voor alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos. Er is natuurlijk ook brandgevaar in andere natuurgebieden. Daarom adviseert het agentschap om er dezelfde voorzichtigheid in acht te nemen.