Huismus verkozen tot vogel van het jaar 2024

De huismus is verkozen tot vogel van het jaar 2024. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen, dat sinds 2005 jaarlijks de verkiezing organiseert. Voor 2023 werd de putter verkozen tot vogel van het jaar.

Dit keer dongen de gierzwaluw, huismus, huiszwaluw, spreeuw en zwarte roodstaart met de steun van hun ambassadeurs naar de stem van het publiek tijdens de jaarlijkse verkiezing. 8.402 mensen brachten hun stem uit, dubbel zoveel als vorig jaar. De huismus haalde het met 27 procent van de stemmen en mag een jaar lang rekenen op de aandacht en acties van Vogelbescherming Vlaanderen, om deze kwetsbare soort alle kansen te geven.

De huismus doet het de laatste jaren niet goed. Sinds 2007 is het aantal huismussen met meer dan 42 procent afgenomen. Vogelbescherming Vlaanderen zet zich daarom al jaren in voor de huismus met sensibiliseringscampagnes en dataverzameling via het Huismussentelweekend, en zal in 2024 de acties dus nog opdrijven.