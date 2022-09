Hoogste bosbrandemissies in 15 jaar in Europa

De bosbranden die Europa tijdens de zomermaanden teisterden, hebben geleid tot een nieuwe piek in de koolstofemissies.

Wetenschappers van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) hebben de intensiteit en emissies van de branden, maar ook hun impact op de luchtkwaliteit in de gaten gehouden. Ze hebben de hoogste koolstofemissies sinds 2007 geregistreerd. Dat meldt Copernicus, dat deel uitmaakt van het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie, dinsdag vanuit Bonn in een persbericht.

De combinatie van de hittegolf in augustus en de aanhoudende droogte in West-Europa leidde tot meer, intensere en langere bosbranden. De totale uitstoot van bosbranden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 1 juni tot en met 31 augustus wordt geraamd op 6,4 megaton koolstof. Dat is het hoogste niveau voor die maanden sinds de zomer van 2007, blijkt uit gegevens van het Global Fire Assimilation System (GFAS) van CAMS dat de locaties en brandstralingscapaciteit of Fire Radiative Power (FRP) van bosbranden in kaart brengt.

De emissies van de voorbije zomer zijn volgens de CAMS grotendeels terug te leiden tot de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk en op het Iberisch schiereiland. In Frankrijk en Spanje werden de hoogste bosbrandemissies van de voorbije twintig jaar opgetekend. De grootte en de continuïteit van de branden in zuidwestelijk Europa waren de hele zomer ‘uiterst zorgwekkend’, zegt CAMS-wetenschapper en bosbranddeskundige Mark Parrington. ‘Het merendeel van de branden deed zich voor op plaatsen waar het veranderende klimaat de ontvlambaarheid van de vegetatie heeft vergroot.’

Op andere plekken in het noordelijk halfrond die traditioneel veel bosbranden kennen tijdens de zomermaanden, zoals de noordoostelijke gebieden Jakoetië en Tsjoekotka in Rusland en de Amerikaanse staten Californië, Oregon, Washington, Idaho en Montana, lag de geraamde uitstoot lager dan de voorbije jaren.

Het CAMS houdt nu de branden en de resulterende rook het Amazonegebied in de gaten, waar het bosbrandseizoen op gang gekomen is. De Braziliaanse deelstaat Amazonas kende in de maanden juli en augustus de hoogste brandemissies in de afgelopen twintig jaar, op 2021 na.