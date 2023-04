‘Advies en hulp op maat? Tuincentra moeten kleur bekennen’

Tuincentra zijn volop in beweging. Naast de verkoop van alles wat helpt in het streven naar tuingenieten zetten ze steeds sterker in op het geven van passende informatie en hulp. Vandaar dat het vreemd is dat ze zelf niet afrekenen met de minder groene ‘verkoopkuilen’ waar ze de consument laten in trappen.

Tuincentra krijgen de komend dagen en weken (weer) veel volk over de vloer. Het zachte lenteweer laat de groene vingers kriebelen en lokt naar buiten. En waar beter én gemakkelijk dan in een tuincentrum zaadjes, planten en natuurlijk ook potgrond en meststof gehaald. Zelfs een nieuwe spade, hark en tuinslang mogen erbij. Maar daarmee ben je niet aan het einde van je verhaal. Ook alles wat ook maar nodig is om vijvervissen, kippen en konijnen en bij uitbreiding geiten, schapen, pony’s en paarden te plezieren mag je ineens in de winkelkar leggen.

© Marc Verachtert

Het hoort bij tuinleven net als potten, nieuw tuinmeubilair, een grotere barbecue en -al is het seizoen daarvoor voorbij- met nestkastjes, voedertafels en vetbollen. Er zijn echter ook potten, pannen en interieurdecoratie te koop net als andere dingen die aan het groene karakter van tuincentra doen twijfelen. En toch -zo klinkt het in de sector- willen ze net dat behouden!

Groenadvies en hulp op maat

Onze Vlaamse bedrijven kijken met argusogen naar wat in Nederland gebeurt en volgen schoorvoetend. Getuige het plaats geven aan Groene Klimaatpleinen, het op een ruim bemeten oppervlakte bij elkaar brengen van informatie, inspiratiehoekjes en voorbeeldtuintjes incluis een aanspreekmogelijkheid van speciaal opgeleid personeel en af en toe een workshop of voordracht.

In Nederland zijn er al 55 zulke Groene Klimaatpleinen te vinden. In België één. In Edegem, tuincenter Claes. Het opende op 24 maart. Mogelijk volgt er al snel een tweede. Wellicht in Nieuwerkerken bij Sint-Truiden, in Bloemen- en Tuincentrum Sampermans dat sterk inzet op zijn eigen groene profiel tot en met een totaal eigen energievoorziening en flink bemeten batterijopstelling. En er volgen er gegarandeerd nog meer.

Foto Marc Verachtert

Nog een voorbeeld van de groene versterking die tuincentra tonen is hun hun steun aan het onlangs gestarte Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, een actie die aanzet tot ontharden en vergroenen. Er nemen ondertussen meer dan 160 steden en gemeenten aan deel. Voor de meeste particulieren is het wegwerken van de uitgebroken tegels of stenen een groot, soms zelfs een onoverkomelijk probleem. Een aantal tuincentra springt bij met een container op hun parking zodat de ‘ontharders’ er de tegels en stenen in kwijt kunnen. Dat ze hopen dat daarmee de ontharder het tuincentrum binnenstapt en naar huis gaat met passende grond en plantjes is normaal. Ze willen en kunnen zelfs helpen met informatie over wat waar het best groeit. De rol van aanspreekpunt voor alle mogelijke tuin- en groenvragen is het personeel namelijk op het lijf geschreven.

Spagaat tussen kennis en verkopen

Met die kennis en het op één plaats verzameld zijn van alles wat je ook maar in een tuin nodig hebt of kunt gebruiken, zijn tuincentra belangrijke spelers in een steeds groeiend landschap van nood aan tuininformatie en tuinassistentie. Daarmee is het niet goed te praten dat ze meedrijven op de goedkope golven waarmee producenten de markt overspoelen in een poging aan te zetten tot bijvoorbeeld het nog maar eens bekalken van gazon, verticuteren van de grasmat, het strooien van een extra portie meststof in borders en moestuin, … De meeste tuinen kregen van dat alles al een overdaad over zich heen, zo weten we van studies. Dames en heren eigenaars en uitbaters van tuincentra, laat aub ook hier juiste informatie primeren! Toon je vakmanschap en kom er voor uit, ook al wil uw klant dit àlles wel, geprikkeld door de eerste zonnestralen.

Foto Marc Verachtert

Reken ineens ook af met het veel te vroeg in de kijker zetten van plantgoed van bijvoorbeeld tomaten, pepers en paprika, kruiden en bloeiende tuinplanten die absoluut niet tegen vorst kunnen en het zelfs nu nog moeilijk hebben om in een serre te overleven. Zonder de nodige waarschuwing op een passend bordje zet u veel klanten op het verkeerde been en veroordeelt u de planten, hoe liefdevol ze ook geplant worden, wellicht tot een koude dood. Veel kans dat door dat ontgoochelende resultaat een beginner zijn interesse en liefde voor het tuinbezig zijn verliest. U verliest daardoor een klant, maar erger nog -voor ons als maatschappij- is dat die persoon zijn tuintje mogelijk (terug) laat verharden en onze omgeving daardoor weer wat meer steens, heter en droger wordt. En dat wil niemand, ook u niet.

Marc Verachtert is tuinjournalist. Naast publicaties in kranten en magazines en werkt hij mee aan diverse tv-tuinenprogramma’s. Samen met Bart Verelst publiceerde hij onder andere Het Zakboek voor de Klimaattuin (februari 2020) en Zakboek voor de Sponstuin (maart 2023).