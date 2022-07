Kwik steeg voor eerste keer boven 40 graden in Groot-Brittannië

Op enkele plaatsen in Groot-Brittannië is dinsdag de temperatuur voor de eerste keer ooit boven de 40 graden gestegen. Dat meldt de Britse meteorologische dienst.

De warmste dag werd gemeten in Coningsby, in het graafschap Lincolnshire. Daar steeg het kwik dinsdag tot 40,3 graden. Daarmee sneuvelde het vorige record van 38,7 graden, drie jaar geleden gemeten in Cambridge. Op 34 plaatsen werden temperatuurrecords gebroken.

Op zes plaatsen steeg het kwik boven de 40 graden. In totaal stierven al zeker negen mensen bij ongevallen tijdens het zwemmen. En op veel plaatsen ondervond het spoorverkeer grote hinder door de hitte.