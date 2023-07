Namen van slachtoffers overstromingen 2021 geprojecteerd op Brusselse gebouwen

Op verscheidene gebouwen in Brussel werden vrijdagavond de namen van de 39 slachtoffers van de overstromingen van de zomer van 2021 geprojecteerd. Achter de actie zat het collectief #ClimateJusticeForRosa.

De projecties waren onder andere te zien op het Justitiepaleis, het Berlaymontgebouw waar de Europese Commissie zetelt en op de Wetstraat 16, het kantoor van de premier. “Met deze actie willen we gesprekken over de klimaatcrisis stimuleren”, zegt organisator Benjamin Van Bunderen Robberechts.

The 39 Belgian deaths due to our inaction. #ClimateJusticeForRosa pic.twitter.com/tTMfUm2OU1

— Benjamin Van Bunderen Robberechts (@VanRobberechts) July 15, 2023