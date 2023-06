Sol-Ex, expert in grondsanering: ‘Als bedrijven enkel maar de wet willen naleven, wordt het moeilijk’

Céline Roisin heeft haar eigen adviesbureau voor bodem- en grondwatersanering opgericht. Al gaat haar missie veel verder dat louter de grond reinigen.

Céline Roisin, een jonge veertiger, is oprichtster en directrice van het bodemsaneringsbedrijf Sol-Ex. Ze is ook moeder van drie kinderen. Voor haar en haar tiental medewerkers is er geen sprake van een keuze tussen privé- en beroepsleven: beide gaan hand in hand. ‘We werken met een gedeeld rooster waarin het heel goed mogelijk is om af en toe privétijd in te bouwen’, zegt ze. ‘Zolang er een evenwicht is, moet een afspraak met de tandarts of de loodgieter op een donderdag om 14.00 uur mogelijk zijn.’

De telefoon gaat over. Een medewerker neemt op. Céline hoort niet het hele gesprek, ze weet nog niet of het een professional is of een particulier die Sol-Ex contacteert over een vervuilende of potentieel vervuilende activiteit op een site. Wel kan ze in detail de procedure beschrijven die haar bedrijf in dergelijke gevallen volgt.

Van aanvaardbaar tot onduldbaar

‘Na de eerste uitwisseling om de termijnen te bepalen, de grootte van het perceel, enzovoort, vragen we documenten op zoals oude milieuvergunningen. Dit is een manier om de risicovolle activiteiten te lokaliseren voordat we een bezoek aan het terrein organiseren waar we de toegangen controleren, de apparatuur die we zullen kunnen gebruiken, …’.

Zodra de offerte is aanvaard, werkt Sol-Ex handmatig met grondboren of met machines om monsters te nemen. Alles wordt dan naar een laboratorium gestuurd in Nederland, om geanalyseerd te worden. ‘Als de stalen schoon zijn, is iedereen tevreden en eindigt de missie. Zijn ze niet schoon, zijn er zware metalen, minerale oliën, gechloreerde oplosmiddelen zoals ontvettingsmiddelen, of producten van onvolledige verbranding, dan zijn er verschillende mogelijkheden.’

Als de eigenaar of exploitant verantwoordelijk wordt geacht voor de verontreiniging, moet hij de bodemsanering financieren. Zo niet, dan spreekt men van ‘weesverontreiniging’. Vervolgens wordt een risicobeheerfase gestart om het gezondheids- of verspreidingsrisico te beoordelen. ‘Als het risico onder controle is, wordt het “aanvaardbaar” genoemd en kan het terrein worden gelaten zoals het is, hoewel het bij toekomstige projecten in het oog zal worden gehouden. Als het risico “onduldbaar” is, moet de eigenaar de verantwoordelijkheid nemen voor een saneringsplan.’

In het Waalse Gewest geldt het datumprincipe. Historische verontreiniging – van vóór april 2007 – wordt beheerd door een risicobeheersaanpak en recente verontreiniging door sanering. Of de situatie nu uitgraving, injectie, pompen of een combinatie van technieken vereist, Sol-Ex organiseert vervolgens de aanbesteding voor de sanering. Een pakket dat al klanten heeft opgeleverd zoals Century 21, UCLouvain en de Intercommunale de Santé Publique du pays de Charleroi. Deze aanpak leverde Céline Roisin de Juryprijs op in de wedstrijd Start noW 2022, georganiseerd door het platform Starter Wallonië voor het creëren van banen.

Het bedrijf van Céline Roisin groeit. Met een snelheid die ze onder controle wil houden om het collaboratieve managementmodel te behouden dat sinds het begin, in 2013, van kracht is. ‘Iedereen moet zijn werk zo goed mogelijk kunnen doen en heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het goed blijft, dus elk jaar wordt een derde van de winst onder het team verdeeld’, aldus Céline.

Een ander aspect van deze werkwijze is de afwezigheid van ondersteunende functies. Bij Sol-Ex geen secretaris, logistiek manager of woordvoerder: al deze taken zijn verdeeld onder de medewerkers. Er is het ‘logistieke’ petje, dat ervoor moet zorgen dat de voor de monsterneming benodigde potjes voortdurend aanwezig zijn. Er is de verantwoordelijke voor de auto’s, digitale communicatie, personeelszaken, aanwerving, enz. ‘Elk jaar in januari worden sommige petten opnieuw verdeeld’, zegt de manager. ‘Zo kan ik elke medewerker verantwoordelijk maken voor het beheer van het bedrijf. Omdat we dan allemaal gaten in de week hebben, kunnen we door verschillende dingen te doen onze gedachten leegmaken.’

Overstromingen 2021

Veel bouwvergunningen worden niet meer verleend zonder de doorlaatbaarheid van de bodem en de mogelijkheid om water te infiltreren te controleren. Sommige opdrachtgevers zien dit nog steeds als een beperking. Céline Roisin, Sol-Ex

Vandaag heeft Sol-Ex de luxe om haar klanten te kunnen selecteren, enkel diegene die echt geïnteresseerd zijn in de problematiek en de impact van hun beslissingen. ‘Als bedrijven alleen maar de wet willen naleven zonder globale visie, zal de relatie waarschijnlijk moeilijk worden’, betreurt de bio-ingenieur van opleiding. ‘Ik heb veel liever dat de klant zich ook openstelt voor onze hulp bij het efficiënter beheren van zijn site op milieu-, logistiek of economisch vlak.’

Sol-Ex stelt kan ook ingeschakeld worden voor andere vormen van milieu-advies, zoals stormwaterbeheer. Iets waar het grote publiek wel oren naar heeft, vooral sinds de genadeloze overstromingen van de zomer van 2021.

‘Veel bouwvergunningen worden niet meer verleend zonder de doorlaatbaarheid van de bodem en de mogelijkheid om water te infiltreren te controleren. Sommige opdrachtgevers zien dit nog steeds als een beperking, maar we hebben een echt collectief beheer nodig om dramatische gebeurtenissen te voorkomen. Ik hoop dat dit een vanzelfsprekendheid wordt, net zoals de isolatie van gebouwen. We hebben geen keuze.’