Het Science, Health and Technology Moment brengt de uitzonderlijke partners van Rolex voor het voetlicht: Testimonees en Award Laureaten die zich wetenschappelijk wijden aan de bescherming van de planeet en de verbetering van het menselijk welzijn. Gedreven door de geest van ontdekking en met de hulp van het in 2019 gelanceerde Perpetual Planet Initiative verkennen deze uitzonderlijke onderzoekers de grenzen van het mogelijke.

Perpetual Planet Initiative steunt baanbrekend werk van onschatbare waarde

Andrew Bastawrous (rechts) kijkt toe bij een oogtest van een jongen door het Peek Vision-team in het Dr Shroff’s Charity Eye-ziekenhuis in India. ©Rolex/Sébastien Agnetti

Van water uit lucht extraheren tot het gezichtsvermogen van mensen herstellen: al bijna een eeuw ondersteunt Rolex baanbrekende onderzoekers en uitvinders. Dit netwerk van pioniers vindt vandaag oplossingen voor globale problemen op het vlak van gezondheid, vervuiling en afval. Met geavanceerd onderzoek en ingenieuze technologie beantwoorden ze ogenschijnlijk onbehandelbare uitdagingen. Rolex Perpetual Planet Initiative zet zijn schouders onder hun onschatbaar werk in het belang van de toekomst van de mensheid en zelfs van de hele planeet.

Een steun aan medische innovatie die levens verandert

Tot de moedigste projecten die het Rolex Perpetual Planet Initiative steunt, behoren zij die een revolutie in de medische wereld ontketenen.

Sara Saeed (in het midden) overlegt met een verpleegster over een onlineafspraak in het Sehat Kahani-ziekenhuis in Karachi, Pakistan. ©Rolex/Reto Albertalli

In zijn NeuroRestore Laboratory in Zwitserland zet Grégoire Courtine, Rolex Award Laureaat in 2019, grote stappen vooruit in zijn levenslange missie: mensen met beschadigde ruggenwervels weer doen bewegen. Zijn nieuwste doorbraak, de ‘digitale brug’, verbindt het brein van verlamde patiënten met een toestel dat in de ruggenwervel wordt ingeplant. Het device zet de gedachten van de patiënten om in epidurale elektrische stimulatie, waardoor ze de beweging van hun benen kunnen controleren.

Rolex Awards 2019 Laureaat Grégoire Courtine. ©Rolex/Victoria Dawe Rolex Awards 2019 Laureaat Sara Saeed. ©Rolex/Reto Albertalli

Aan de andere kant van de wereld, in Australië, wendt Mark Kendall, Rolex Award Laureaat in 2012, zijn expertise (nanopleisters die vaccins via de huid toedienen) aan om draagbare sensoren te ontwikkelen. De non-invasieve sensoren helpen om vroegtijdige diagnoses te stellen. Zo krijgen medici de mogelijkheid van een meer gepersonaliseerde behandeling voor iedere patiënt.

Professor Mark Kendall (rechts) test een sticker op de huid van een patiënt. De sticker levert informatie die gepersonaliseerde medicatie mogelijk maakt. ©Rolex/Franck Gazzola

Nog eens 9000 kilometer verder, in Pakistan, brengt Sara Saeed, Rolex Award Laureaat in 2019, gezondheidszorg naar verarmde gemeenschappen in verafgelegen locaties. Terwijl Courtine en Kendall nieuwe technologie ontwikkelen, hanteert Saeed meer vertrouwde instrumenten. Haar medisch center Sehat Kahani staat vrouwelijke dokters bij met videogesprekken en digitale screenings.

Vooruitgang voor de planeet

Piyush Tewari spreekt een team van de SaveLIFE Foundation toe. Ze proberen de dodentol van verkeersongevallen in India te verminderen. ©Rolex/Kesara Ratnavibhushana

In 2019 produceerde de mensheid 460 miljoen ton plastic. Tegen 2060 zou dat volume kunnen verdrievoudigen. Amper 9 procent van dat plastic wordt gerecycled. Het merendeel wordt naar storten gestuurd, 22 procent wordt verkeerd beheerd, wat betekent dat het de aarde, de rivieren en de oceanen kan bevuilen.

Onderneemster en Rolex Award Laureate (in 2019) Miranda Wang liet zich inspireren door een schoolbezoek aan een fabriek die plastic verwerkt. Nadat experimenten met plastic etende bacteriën niet schaalbaar waren gebleken, schakelde Wang over naar een recyclagetechnologie om vuil en ongewenst plastic om te zetten in bruikbare chemicaliën. “Mensen bezitten het ongelooflijke talent om te innoveren op momenten dat het nodig is”, zegt ze.

Miranda Wang (links) en een collega op de GreenWaste Recovery Recycling-fabriek in San José, USA. Ze zet plasticafval om in nuttige producten. ©Rolex/Bart Michiels

Geholpen door het Rolex Perpetual Planet Initiative richtten Wang en haar beste vriendin Jeanny Yao het bedrijf Novoloop op om die technologie op de markt te brengen. In januari 2024 werd begonnen met de bouw van een proeffabriek in India. Na drie maanden was de fabriek doorlopend operationeel. Novoloop voert ook een voorbereidende ingenieursstudie uit voor een installatie die 20.000 ton plastic afval per jaar kan verwerken.

Rolex Awards 2019 Laureaat Miranda Wang. ©Rolex/Bart Michiels

Andere Rolex Award Laureaten gebruiken nieuwe technologie om de mensen te helpen die het meest onder klimaatverandering te lijden hebben. Majik Water, het bedrijf van de Keniaanse sociaal ondernemer Beth Koigi (Rolex Award Laureaat in 2023), installeert atmosferische watergeneratoren (AWG’s) in regio’s waar een levensbedreigende droogte heerst. Naargelang de omstandigheden kunnen haar AWG’s tussen 20 en 500 liter zuiver water uit de lucht halen.

Beth Koigi bezoekt de zonnepanelenboerderij die in het Kakuma-vluchtelingenkamp in Kenia elektriciteit haalt uit atmosferische watergeneratoren. ©Rolex/Eva Diallo

Elders in Afrika helpt Rolex Award Laureaat (in 2021) Felix Brooks-Church het probleem van ondervoeding op te lossen. Hij startte zijn project in Tanzania, intussen werd het ook uitgerold in Rwanda, Kenia, Malawi en Mozambique, en nu is Ethiopië aan de beurt. Zijn sociale onderneming Sanku installeert doseermachines in lokale molens en voegt aan het meel cruciale voedingsstoffen toe, zoals vitamine B12, zink, foliumzuur en ijzer. Brooks-Church vindt gezonde voeding een mensenrecht, “evengoed als onderdak, veiligheid en water.”

Sociaal ondernemer Felix Brooks-Church met arbeiders die voedingsstoffen aan het graan toevoegen in de Upangwa-molen in Dar es Salaam, Tanzania. ©Rolex/Reto Albertalli

Data die verkeersdoden vermijden

Niet alle innovatie komt in de vorm van technologie. Met een door data gedreven aanpak verbetert Piyush Tewari, Rolex Award Laureaat in 2010, de wegen van India. Aangespoord door het afwendbare overlijden van een jong neefje, lanceerde Tewari de SaveLIFE Foundation (SLF) om het verbijsterende aantal verkeersdoden in India naar beneden te krijgen. De stichting buigt gevaarlijke wegen om in zogenaamde Zero Fatality Corridors. Bijvoorbeeld op de Mumbay-Pune Expressway werkten ze over een afstand van 100 kilometer 3500 knelpunten weg. De volgende vier jaar daalde het aantal dodelijke ongevallen op dat traject met 52 procent. De wegherstellingen van SLF komen rechtstreeks ten goede aan ongeveer 2886 mensen, onrechtstreeks aan 41,88 miljoen mensen. Ook gaven ze eerste hulp-trainingen aan tienduizenden politieagenten en vrijwilligers. Tewari berekende dat deze opgeleide mensen al 1,82 miljoen verkeersgewonden naar een ziekenhuis brachten.

Rolex Awards 2023 Laureaat Beth Koigi. ©Rolex/Eva Diallo

Rolex Perpetual Planet maakt oogonderzoeken met de mobiele telefoon mogelijk

Een van de meest succesvolle projecten die het Rolex Perpetual Planet Initiative steunt, brengt oogtesten naar mensen op het platteland. In 2011 gaf oftalmoloog Andrew Bastawrous zijn job in de Britse National Health Service op en verhuisde naar Kenia, in de hoop om er mensen toegang tot oogzorg te geven. Een jaar later startte hij zijn bedrijf Peek Vision, waarmee hij in 2016 de Rolex Award won. De Award veranderde de schaal van zijn project en stelde hem in staat om Peek Acuity te lanceren, een app waarmee het gezichtsvermogen van mensen wordt getest met een mobiele telefoon. Gescreende mensen worden vervolgens doorverwezen. Een half miljoen mensen per maand ondergaat deze oogonderzoeken. Recent rondde Peek de kaap van 10 miljoen gescreende mensen. Het project is al actief in twaalf landen in Afrika en Azië. Met de hulp van het Zwitserse horlogemerk wil Peek het tegen 2028 implementeren in heel Nepal.

Rolex Awards 2012 Laureaat Mark Kendall. ©Rolex/Franck Gazzola

