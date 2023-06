Hoe Felix Brooks-church in Tanzania ondervoeding uitroeit

In partnership met Rolex

Zijn project voedt de hoop. Met een vernuftig systeem voegt de Amerikaanse sociale ondernemer Felix Brooks-church voedingsstoffen toe aan elke maaltijd voor moeders en kinderen in Tanzania. In 2021 ontving hij een Rolex Award for Enterprise.

Wereldwijd sterven meer dan 15.000 kinderen per dag en vaak is ondervoeding de oorzaak. Dat zijn sterfgevallen die kunnen vermeden worden, vindt Felix Brooks-church. De Amerikaanse sociaal ondernemer rolt in Tanzania een project uit dat zich richt op de toevoeging van voedingsstoffen aan meel. ‘Bestanddelen die in het Westen al decennia lang in de voeding aanwezig zijn en daar levens redden zonder dat we er ons van bewust zijn. Maar elders ontbreken ze. Het gevolg is eigenlijk een verborgen vorm van honger. Globaal treft ondervoeding ruwweg twee miljard mensen.’ Het project van Brooks-church brengt hoop en een nieuw leven voor de kinderen in Tanzania. Hij wil zijn initiatief naar andere landen uitbreiden.

Lokale molenaars

De kern van Felix Brooks-church’ project is een doseertoestel dat hij zelf uitvond. Deze ‘dosifier’ – zoals hij het noemt – installeert hij bij lokale molenaars in Tanzania. In de dieetprogramma’s van de overheid worden die kleine molenaars vaak over het hoofd gezien, maar ze bereiken wel ruim 80 procent van de Tanzaniaanse bevolking. ‘We ontdekten dat ze vooral maïsmeel gebruikten. Dat bevat te veel en eenzijdig zetmeel.’

Goede voeding voor 2 miljoen mensen per dag voor minder dan een dollar per jaar per persoon.

Het doseerapparaat van Brooks-church wordt aan de molen bevestigd en voegt aan elke zak meel doses vitamine B12, zink, foliumzuur en ijzer toe. Het is licht maar sterk. En vooral betrouwbaar: het weegt elk voedingsbestanddeel met grote precisie af.

Brooks-church brengt de toestellen via het internet in omloop. Zo creëert hij een netwerk, waarmee hij de molens in Tanzania kan monitoren. Zijn systeem draagt bij tot een degelijke voeding voor twee miljoen mensen per dag.

Slim businessmodel

Er schuilt een pertinent businessmodel achter het project van Felix Brook-church. Momenteel gebruiken 180 lokale molenaars in Tanzania zijn doseermachine kosteloos. Ze hoeven het dus ook niet aan hun klanten door te rekenen.

Brooks-church’ sociale onderneming Sanku koopt de lege meelzakken – rooskleurig en voorzien van een stempel van de Tanzaniaanse regering – goedkoop in bulk aan en verkoopt ze tegen de marktprijs aan de molenaars. De winstmarge van ongeveer 25 procent volstaat om de kost van de toegevoegde bestanddelen te dragen. Dat maakt het project kostenefficiënt: het kost minder dan een dollar per persoon per jaar. Voor dat schamele bedrag geniet die persoon een heel jaar van versterkte voeding.

Straatkinderen in Cambodja

De inspiratie voor zijn missie kreeg Brooks-church toen hij tien jaar geleden als vrijwilliger in Cambodja aan de slag was. ‘Ik leidde daar een project om kinderen van de straat te halen, ze in ons centrum op te vangen en ze weer bij hun familie te brengen en naar school te krijgen. ‘Die kinderen waren vaak ondervoed en ziek. Hun immuunsysteem was zwak. Ze hadden een laag IQ en een aanzienlijke leerachterstand. Soms stierven ze van infecties en ziekten waarvan je niet behoort te sterven.’

Brooks-church besefte dat de kinderen van straat halen niet het dieper liggende probleem oploste. Hij zag in dat hij in de eerste plaats levensnoodzakelijke voeding moest verstrekken aan zowel moeders als aan baby’s in hun eerste twee levensjaren. Dat inzicht stak bij Brooks-church een vuurtje aan – de brandende ambitie om honderd miljoenen kinderen wereldwijd een gezond dieet te geven. ‘Ineens was het voor mij perfect duidelijk wat ik moest doen – wat ik wilde doen. En dat was de start van dit traject.’

“Goede voeding is een mensenrecht”

In 2021 ontving Felix Brooks-church de Rolex Award for Enterprise. Met fondsen die aan de Award verbonden zijn, kocht hij 40 bijkomende doseertoestellen en leverde die aan kleinschalige molenaars in Tanzania. Goed om 200.000 mensen extra – bovenop de 2 miljoen andere – met verrijkt meel te voeden.

Voorts hoopt Brooks-church dat de Rolex Award zijn project beter en breder zal profileren en steun aantrekken om het fors op te schalen. Vorig jaar installeerde hij nog 180 doseerapparaten in Tanzania, nu wil hij het project naar andere landen brengen, à ratio van minstens één land per jaar.

Ik probeer een deel van de onrechtvaardigheid in de wereld te herstellen

‘Wat wij doen, is niet alleen voedingsbestanddelen aan voeding toevoegen’, zegt hij. ‘Een goede voeding is, net als zuiver water, een fundamenteel mensenrecht. Dit project maakt dat mensenrecht concreet. Er is nog veel onrechtvaardigheid in de wereld. Ondervoeding geeft niet om paspoorten, grenzen, kleuren. Maar het is wel een killer. Hier heb ik een rol te spelen – ik wil een deel van dat evenwicht herstellen. Het wordt een lang gevecht. Ik ga het voeren tot het einde.’

