Duurzame zetelverwarming: ‘Een alternatief voor de erg vervuilende terrasverwarmers’

Lowie Vanhoutte ontwikkelde samen met Guillaume Melis een duurzame warmtetechnologie voor buitenmeubilair.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Uw bedrijf, Knuss, komt voort uit een schoolproject?

Lowie Vanhoutte: In het tweede jaar industrieel product design aan de hogeschool Howest bedacht ik samen met Guillaume Melis een technologie voor een duurzame zetelverwarming. Dat gebeurde voor het vak ‘ondernemen’. Nog voor we afgestudeerd waren, was er interesse van Rosling, een bekend meubelbedrijf dat over de hele wereld actief is. Eind mei is Knuss opgericht in Kortrijk.

Wat doet Knuss precies?

Vanhoutte: We verkopen onze warmtetechnologie aan andere bedrijven, maar we willen ook zo snel mogelijk eigen buitenmeubilair op de markt brengen, fauteuils en stoelen. We bieden een alternatief voor de zeer vervuilende terrasverwarmers die met gas werken en veel CO2-uitstoten. Met onze technologie bieden we het comfort van zetelverwarming in auto’s voor outdoor meubilair. Wist u dat Parijs 12.500 verwarmde terrassen heeft? De milieubeweging Negawatt berekende dat een terras van 75 vierkante meter groot met vijf terrasverwarmers op gas gedurende één winter evenveel CO2 uitstoot als een auto met 120.000 km op de teller.

Hoeveel efficiënter is de warmtetechnologie die u gebruikt?

Vanhoutte: Bij onze stoelverwarming gaat geen warmte verloren en is er geen CO2-uitstoot. Wanneer horecazaken de gasverwarmers vervangen door producten van Knuss, besparen ze dus heel wat op hun energierekening. Een gasverwarmer verbruikt tot 14.000 watt per uur, het Knuss-systeem levert dezelfde prestaties met 10 tot 30 watt per persoon. Je kunt dus 90 procent besparen op terrasverwarming. In Zwitserland en Frankrijk zijn de klassieke terrasverwarmers sinds kort verboden. Het is duidelijk dat dit straks in heel de EU zal gebeuren. Onze technologie heeft een veelbelovende toekomst.

U werd onlangs door Unizo verkozen tot starter van het jaar.

Vanhoutte: Dat geeft een enorme boost aan ons bedrijf. Zo wordt ons product ook bekender bij het grote publiek. Guillaume en ik volgen aan het KASK in Gent nog de opleiding interieur vormgeving, want het is de bedoeling dat we onze technologie blijven ontwikkelen. Ze kan ook gebruikt worden voor andere producten dan buitenmeubilair, maar dat is voor later.