Klimaat ondermijnt vrijwel alle ontwikkelingsdoelen

Of het nu gaat om de strijd tegen honger, armoede en ziekte of de toegang tot schoon water en energie: de klimaatverandering en extreem weer halen de hele ontwikkelingsagenda overhoop. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van achttien VN-instellingen en agentschappen.

Van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) – een reeks van zeventien uiteenlopende doelen die tegen 2030 gehaald moeten worden, zit er amper 15 procent op schema, stelt het rapport, gecoördineerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Tussen 1970 en 2021 veroorzaakte extreem weer bijna 12.000 natuurrampen, met in totaal meer dan 2 miljoen slachtoffers en 4.300 miljard dollar aan economische schade. Ruim 90 procent die slachtoffers en 60 procent van die schade komt op rekening van ontwikkelingslanden.

Niet op goede weg

“2023 heeft al te duidelijk gemaakt dat de klimaatverandering is begonnen”, zegt VN Secretaris-Generaal António Guterres. “Recordtemperaturen grillen het land en verhitten de zee, terwijl extreem weer overal ter wereld vernieling zaait. En hoewel we weten dat dit nog maar het begin is, schiet de internationale respons te kort. Intussen zijn we halverwege de Duurzame Ontwikkelingsdoelen tegen 2030, en de wereld is absoluut niet op goede weg.”

Het rapport lijst specifieke ontwikkelingsdomeinen op die door de klimaatverandering bemoeilijkt worden. Voor bijvoorbeeld de strijd tegen honger ligt die invloed voor de hand, omdat extreme droogte en overstromingen de voedselzekerheid ondermijnen. Maar de klimaatverandering heeft bijvoorbeeld ook impact op de doelstellingen rond schoon water en betaalbare energie. Zo maakt de opwarming van de aarde de watercyclus minder voorspelbaar, terwijl ze ook zowel de vraag als het aanbod van energie ingrijpend verandert. Ook op het vlak van leefbare steden, gezonde oceanen en multilaterale samenwerking gaat het de verkeerde kant uit.

Wetenschap

Wetenschap is cruciaal om het tij te keren, stelt het rapport. Betere weersvoorspellingen bijvoorbeeld kunnen de voedselproductie helpen verbeteren, en de integratie van epidemiologie en klimaatinformatie kan de wereld helpen om sneller te reageren bij epidemies.

“Revolutionaire wetenschappelijke en technologische doorbraken, zoals gedetailleerde modellen, artificiële intelligentie en voorspellingen op op zeer korte termijn kunnen voor de doorbraken zorgen die we nodig hebben om de doelstellingen alsnog te bereiken”, zegt Petteri Taalas, hoofd van de WMO. “Vroege waarschuwingssystemen voor iedereen tegen 2027 kunnen niet alleen levens en inkomens redden, maar ook duurzame ontwikkeling helpen veilig stellen.”

Klimaatactie

En zoals bijna elk rapport rond de klimaatverandering breken de auteurs vooral een lans voor snelle en ingrijpende actie om de klimaatverandering te temperen. Om de wereld in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs moet de uitstoot al tegen 2030 met 30 tot 45 procent naar beneden. “Daarvoor zullen grootschalige, snelle en systemische transformaties nodig zijn.”

“De wetenschap blijft aantonen dat we niet genoeg doen om onze klimaatuitstoot te verminderen en aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Prijs te voldoen”, zegt Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuagentschap (Unep). “We moeten onze ambitie en actie opschroeven, en we moeten allemaal de handen uit de mouwen steken om onze economieën te veranderen via een rechtvaardige transitie.”