Met verwarmde gordels kom je verder

Toeleverancier ZF ontwikkelde een bijkomend verwarmingssysteem dat de inzittenden in een wagen verwarmt zonder veel energie . Dit biedt vooral een oplossing voor elektrische wagens.

Het grootste voordeel van een elektrische wagen is de efficiëntie van de elektromotor (tot 90 %) omdat hij nagenoeg alle energie omzet in beweging. Keerzijde van de medaille is dat de elektromotor niet in staat is om het interieur behaaglijk op te warmen, wat een klassieke verbrandingsmotor wel kan omwille van de beperkte efficiëntie.

Verbrandingsmotoren halen een efficiëntie van zeg maar 35 %. De rest van de energie gaat op in warmte. Dat is vooral meegenomen in de winter, want deze ‘restwarmte’ kan op koude dagen perfect benut worden. Bij een EV heb je energie nodig om het interieur op te warmen en op koude dagen knaagt dit danig aan het rijbereik van de auto.

Less is more

De interieurverwarming is een grote slokop en verbruikt afhankelijk van de afmetingen van het voertuig tussen de 2.000 en de 3.000 watt. Daarom is het veel efficiënter om de temperatuur van het interieur laag te houden en te kiezen voor de verwarmde stoelen die ongeveer 50 watt per stoel verbruiken. Omdat deze kleine verwarmingselementen rechtstreeks contact hebben met ons lichaam is de warmteoverdracht veel makkelijker zodat je met minder energie meer bereikt.

In hetzelfde filosofie hebben luxueus afgewerkte voertuigen soms ook een verwarmd stuur en ZF voegt hier vandaag ook nog een verwarmde gordel aan toe zodat elk raakvlak met het lichaam wordt verwarmd.

15 % besparen

De verwarmingsspiraal zit in de structuur van de gordel geweven. De gordel sluit perfect aan op de borst en de heupen van de inzittenden waardoor die als het ware wordt omhuld met warmte. ZF ziet vooral een toekomst van deze technologie voor elektrische voertuigen – hoewel het ook een comfortitem kan worden in voertuigen met een verbrandingsmotor. Het bedrijf claimt een winst in autonomie tot 15 % omdat de energieverslindende interieurverwarming (in de winter) veel minder opsoupeert om hetzelfde behaaglijk warme gevoel te genereren.