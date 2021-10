Wil je weten wat psychotherapie en in het bijzonder psychoanalytische therapie inhoudt en voor iemand kan betekenen? Dan is Mark Kinets nieuwste boek absoluut een aanrader. Hierin laat hij patiën...

Wil je weten wat psychotherapie en in het bijzonder psychoanalytische therapie inhoudt en voor iemand kan betekenen? Dan is Mark Kinets nieuwste boek absoluut een aanrader. Hierin laat hij patiënten zelf vertellen hoe zij hun psychotherapeutische proces ervaarden, terwijl hij als psychiater hun verhalen algemeen kadert. Niet dat de werkzaamheid van psychotherapie vandaag nog wetenschappelijk omstreden is, maar niets werkt overtuigender dan de stemmen van patiënten zelf. En zoals de titel van het boek al laat vermoeden, blijkt uit hun openhartige getuigenissen dat patiënten zich ook echt geholpen voelen door de therapie. Beter en wijzer door psychotherapie. 31 patiënten vertellen het zelf vormt een drieluik met 2 eerdere boeken van Kinet en is al het dertigste boek in de reeks 'Psychoanalytisch Actueel' met Kinet als hoofdredacteur.