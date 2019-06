Vrouwen spreken niet graag over menstruatie-gerelateerde problemen, terwijl de impact ervan op het dagelijks functioneren soms groot is. Bij een bevraging van ruim 42.000 vrouwen in Nederland gaf 85% aan maandelijks last te hebben van menstruatiepijn. Daarnaast had 70% van de vrouwen last van psychische klachten en vermoeidheid rondom de me...