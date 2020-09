Jaarlijks worden meer dan 10.000 nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld. De gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose bedraagt 62 jaar. Bij 70% wordt de ziekte in een vroegtijdig stadium ontdekt. Meer dan 80% zijn hormoongevoelige kankers.

Het verzamelen van gegevens over borstkanker is erg belangrijk. Hoeveel vrouwen laten zich screenen, hoeveel gevallen tellen we en in welke stadium bevindt de tumor zich op het ogenblik van de diagnose, hoeveel vrouwen worden geopereerd, bestraald of krijgen chemotherapi...

Het verzamelen van gegevens over borstkanker is erg belangrijk. Hoeveel vrouwen laten zich screenen, hoeveel gevallen tellen we en in welke stadium bevindt de tumor zich op het ogenblik van de diagnose, hoeveel vrouwen worden geopereerd, bestraald of krijgen chemotherapie of een hormoonbehandeling... Door die informatie in kaart te brengen, kan men de kwaliteit van de behandeling en dus de vooruitzichten voor vrouwen met borstkanker verbeteren. Dit is de taak van de Stichting Kankerregister (SKR). SKR verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens over onder andere borstkanker die ze uit ziekenhuizen en laboratoria ontvangt. De Stichting maakt op basis van de gegevens rapporten die ze terugbezorgt aan de ziekenhuizen, die op basis hiervan de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren. Dankzij een donatie van Pink Ribbon werd een digitale tool ontwikkeld die ervoor zorgt dat de gegevens van de ziekenhuizen steller doorstromen naar de SKR.Om de twee tot drie jaar verschijnen nieuwe rapporten over de cijfers omtrent borstkanker in België. De meest recente cijfers hebben betrekking op het jaar 2017.