'Nog meer dan voor de gewone fiets speelt infrastructuur een cruciale rol voor e-bikes en speedpedelecs. Velen bekeren zich tot elektrische fietsen voor het woon-werkverkeer omdat het tijdswinst oplevert. Maar dan zijn goede verbindingen noodzakelijk. In Brussel zoek...

'Nog meer dan voor de gewone fiets speelt infrastructuur een cruciale rol voor e-bikes en speedpedelecs. Velen bekeren zich tot elektrische fietsen voor het woon-werkverkeer omdat het tijdswinst oplevert. Maar dan zijn goede verbindingen noodzakelijk. In Brussel zoeken we samenwerkingen met Vlaanderen en Wallonië voor de uitbouw van een efficiënt fietssnelwegennetwerk.' Pieterjan Desmet, woordvoerder van Elke Van den Brandt (Groen), minister van Mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wijst op de geleverde inspanningen om een modal shift te bevorderen: de fietsstrook in de Wetstraat, het pad langs het kanaal, het ringfietspad, de brug van de fietsostrade over de E40 ter hoogte van Diegem... Cijfers interpreteren in een coronajaar is moeilijk maar, zegt Desmet: 'Het lijkt erop dat de inspanningen vruchten afwerpen: in 2020 is het aantal fietsers in Brussel met 60% gestegen. De voorbije jaren schommelde dat telkens rond de 10 à 13%. De twee belangrijkste redenen om niet te fietsen zijn: veiligheid - een betere infrastructuur is daarop het antwoord - en fietsdiefstal. E-bikes zijn niet goedkoop en dus investeren we ook in grote veilige fietsparkings. Er is net een plan goedgekeurd om 10.000 fietsparkeerplaatsen bij te creëren, vaak in oude gebouwen die nu verkommeren. Zo slaan we twee vliegen in één klap.'