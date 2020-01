1. Het is een probaat antistressmiddel

Spelen is ontspannend en vermindert de stress. Door op te gaan in een pingpongspel of door geconcentreerd te knutselen aan je miniatuurvliegtuigje ontsnap je even aan de dagelijkse realiteit en ben je je niet meer bewust van de tijd. Bij heel wat spelen moet je je fantasie gebruiken, of verschillende opties overlopen en oplossingen bedenken. Of het nu gaat om ontsnappen uit een escape room of een zandkasteel bouwen met je kind, spelende volwassenen oefenen in strategisch denken en krijgen een creatievere geest. Elk spel is een leerschool. Spelen is volgens spelexpert Stuart Brown de beste manier om een diverser en flexibeler gedragsrepertoire te ontwikkelen. Bovendien neem je spelenderwijs makkelijker informatie op. In het onderwijs worden niet voor niets veel spelelementen gebruikt om de leerstof over te brengen. Samen spelen schept een band. Dat is ook de reden waarom veel teambuildingsactiviteiten zijn opgebouwd als een spel. Wie samen speelt, leert elkaar goed kennen: wie is de leider, wie speelt vals en wie kan ik blindelings vertrouwen? Je leert je eigen gedrag en reacties afstemmen op de ander en rekening te houden met elkaar. Natuurlijk kun je ook naar de sportschool gaan of een oefenprogramma afwerken. Maar waarom zou je niet eens trampolinespringen, verstoppertje spelen of hinkelen? In plaats van 1 specifieke spiergroep te trainen, heeft je hele lijf daar deugd van.