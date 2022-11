Google reageert op kritiek slachtoffer wraakporno: ‘Handleiding om beelden te rapporteren staat online’

Sanne* getuigde deze week in Knack over een geval van wraakporno waarvan zij slachtoffer werd. Zij en haar advocaten uitten felle kritiek op de aanpak van Google in deze zaak. De techreus reageert.

Sanne* en haar advocaten hebben stevige kritiek op hoe Google haar zaak in het begin heeft aangepakt. Sanne voelde zich in de steek gelaten door het miljardenbedrijf. Woordvoerder Michiel Sallaets van Google bestrijdt dat: ‘We hebben steeds geholpen en gewezen op de standaardformulieren, die we vroegen in te vullen. Met die formulieren hebben wij meteen de nodige informatie om actie te ondernemen. Er werd ons echter meteen een bevelschrift bezorgd. Daartegen werd door ons verzet aangetekend, omdat het niet de juiste manier van werken is. We werken altijd samen met slachtoffers om beelden weg te halen en met de politie om daders op te sporen. Wij hebben er geen baat bij om bewust procedures te vertragen. Ook hebben we geen voordeel bij wraakporno op Google, laat staan bij de verspreiding ervan.’

Sallaets wijst er nog op dat Google en andere grote spelers zoals Facebook en TikTok hebben samengezeten met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) om een handleiding op te stellen waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je zelf beelden aan platformen kunt rapporteren om ze te laten verwijderen. Die handleiding staat op de site van het IGVM.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is wettelijk bevoegd om slachtoffers van wraakporno bij te staan en te helpen.

* De echte naam van Sanne is bekend bij de redactie.