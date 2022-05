Zelfs op je tachtigste loont het nog om gezonder te gaan leven

Een gezondere levensstijl aannemen kan het leven met verschillende jaren verlengen. Zélfs als je de 80 al gepasseerd bent, ontdekten Japanse onderzoekers.

Minder alcohol drinken, niet roken, een gezond gewicht houden, fruit en vis eten, bewegen en meer slapen: dit zijn de ingrediënten om je leven mee te verlengen, zeggen wetenschappers van de Universiteit van Osaka. Ze baseren hun resultaten op onderzoek onder vijftigduizend mensen die ze dertig jaar geleden zijn beginnen volgen. Bij de start van de studie waren de deelnemers allemaal tussen de 40 en 80 jaar oud.



De veertigers die startten met het aannemen van een gezonde levensstijl, konden hun leven met zes jaar verlengen. Maar de voordelen waren ook erg uitgesproken bij de mensen die dubbel zo oud waren. Zelfs personen met levensbedreigende ziektes zoals kanker, hoge bloeddruk, diabetes of chronische nieraandoeningen, bleken er baat bij te hebben om een gezonde levensstijl aan te nemen.



‘Dit is echt een goed resultaat, omdat we ondertussen ook weten dat chronische ziekten wereldwijd zijn toegenomen’, zegt hoofdauteur Hiroyasu Iso.

Zelfs op latere leeftijd starten loont

De studie, die werd gepubliceerd in Age and Aging, concludeert dat wie in de loop van de tijd een gezondere levensstijl aanneemt, duidelijk langer leeft.



Van zodra je gedurende vijf jaar of langer meer aandacht geeft aan je gezondheid, leidt dat tot een toename van de levensduur, zelfs als je na je tachtigste nog start. De onderzoekers benadrukken dat de goede resultaten ook gelden voor mensen met chronische aandoeningen.



Twee jaar geleden ontdekte een studie bij 111.000 Amerikanen die eveneens gedurende meerdere decennia werden opgevolgd, dat vrouwen tot tien jaar en mannen tot zeven jaren langer zonder welvaartsziekten zoals kanker, hartaandoeningen en type2-diabetes kunnen blijven leven door een gezonde levensstijl aan te nemen.