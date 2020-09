De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht in Europa een stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van covid-19 tijdens oktober en november, twee maanden die zich als erg moeilijk aankondigen. Dat zegt de directeur van de Europese tak van de organisatie, de Belg Hans Kluge. Hij waarschuwt ook dat een vaccin niet meteen het einde van de epidemie zal betekenen.

'Het zal nog moeilijker worden. In oktober en november zullen we een hogere sterftegraad zien', verklaarde WHO-regiodirecteur Hans Kluge in een interview aan AFP. Volgens hem zal dat het gevolg zijn van de heropleving van de epidemie in onze contreien.

'We bevinden ons op een moment dat geen van de landen zin heeft om dergelijk slecht nieuws te krijgen, en ik begrijp dat', aldus Kluge. Hij wil daarom ook een positieve noot laten horen en benadrukte dat de pandemie ooit zal verdwijnen.

Vaccin

Tegelijk waarschuwde de topman dat een vaccin niet meteen het einde van de epidemie zal betekenen. 'Ik hoor voortdurend: "Het vaccin zal het einde van de epidemie zijn." Natuurlijk niet!', aldus Kluge.

'We weten niet eens of het vaccin doeltreffend zal zijn voor de hele bevolking. Sommige tekenen wijzen er momenteel op dat het voor sommigen wel zal werken, maar voor anderen niet', benadrukte de Roeselarenaar. 'En als we ineens verschillende vaccins moeten gaan bestellen wordt dat een logistieke nachtmerrie...', voegde hij er nog aan toe.

Stijgende curve

Momenteel ziet Europa zich geconfronteerd met een forse toename van het aantal besmettingen, maar het aantal overlijdens blijft voorlopig nog vrij stabiel.

De Europese tak van de WHO zit maandag en dinsdag met de ongeveer vijftig lidstaten samen om de reactie op de pandemie te bespreken en overeenstemming te proberen bereiken over een vijfjarenstrategie.

