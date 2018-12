'We zijn te bang geworden in de liefde, te terughoudend, te kritisch, te rationeel'

Hoe kijken we vandaag naar de liefde en relaties, en is dat beeld wel correct? Relatiedeskundige Rika Ponnet vindt van niet. Ze betreurt het dat op zo'n negatieve toon over relaties gepraat wordt. We willen de lat niet te hoog leggen, er niet te veel van verwachten. Het is vooral moeilijk, of ingewikkeld, of allebei. Vandaar natuurlijk al die relatieproblemen en echtscheidingen. En als we op zoek gaan naar een partner, dan houden we er goed ons hoofd bij, want wie alleen zijn hart laat spreken, komt gegarandeerd van een kale kermis thuis.

...