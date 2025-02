Of het nu Valentijn is, of je zoekt inspiratie om die bijzondere persoon in je leven de liefde te verklaren met mooie liefdesquotes, de liefde is nooit veraf.

20 beste liefdesquotes

Op 14 februari viert de wereld Valentijnsdag, hét perfecte moment om je soulmate, lief of crush te verrassen met romantische liefdesquotes. Knack heeft de 20 mooiste quotes over de liefde verzameld. Laat je inspireren en deel jouw favoriet persoonlijk, via een lief berichtje of op een kaartje vol hartjes.

1. Pablo Neruda: ‘Ik wil met jou doen wat de lente doet met kerselaren’

De Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda waagde zich regelmatig aan een gedicht over de liefde en met succes. Een van z’n bekendste gedichtenbundels is ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’, of vertaald ‘Twintig gedichten over liefde en een lied over wanhoop’.

2. William Shakespeare: ‘Liefde kijkt niet door de ogen, maar door de geest’

Deze man hoeft weinig introductie. Een van de meest invloedrijke schrijvers van Engeland heeft zoveel woorden en uitdrukkingen uitgevonden, dat hij ook heel wat citaten over de liefde op z’n naam mag schrijven.

William Shakespeare© Reuters

3. Rainer Maria Rilke: ‘Dit is liefde: twee eenzamen die elkaar ontmoeten, beschermen en groeten’

Als een van de belangrijkste dichters in de Duitse taal, is de Tsjech Rainer Maria Rilke een grote inspiratiebron. Deze liefdesquote komt uit ‘Briefe an einen jungen Dichter’.

4. Mark Twain: ‘Om echt te kunnen genieten van vreugde, moet je iemand hebben om het mee te delen’

De Amerikaanse schrijver Mark Twain, bekend van onder andere ‘The Adventures of Tom Sawyer’ en ‘The Adventures of Huckleberry Finn’, wordt overal ter wereld vaak geciteerd. Geen wonder dat hij ook in dit lijstje terechtgekomen is.

5. Erich Fromm: ‘In de liefde gebeurt het paradoxale: dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven’

De Duitse filosoof en psycholoog Erich Fromm bespreekt de verschillende vormen van liefde in z’n boek ‘Liefhebben, een Kunst, een Kunde’.

6. Ingmar Bergman: ‘Een kus is een trucje dat de natuur ons gegeven heeft om te stoppen met praten wanneer woorden overbodig zijn’

Deze prachtige quote over de liefde komt van de Zweedse toneel- en filmregisseur Ingmar Bergman.

7. Albert Camus: ‘Alleen de waarheid kan het onrecht tarten. De waarheid of de liefde’

De Franse filosoof en schrijver Albert Camus won ooit de Nobelprijs voor de literatuur. Hij liet zich ook enkele keren betrappen op mooie liefdesquotes.

8. James Baldwin: ‘Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien’

Als sociaal criticus en zwarte schrijver in Amerika in de 20e eeuw, kreeg James Baldwin vaak af te rekenen met racisme. Toch bleef hij eeuwig optimistisch en schreef hij vaker over de liefde dan over racisme.

9. Vladimir Nabokov: ‘Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking’

De Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov was een van de grootste Engelstalige schrijvers van de 20e eeuw. Met ‘Lolita’ als hoogtepunt van z’n carrière, is het niet te verwonderen dat hij heel wat uitspraken over de liefde op z’n naam heeft staan.

10. William Shakespeare: ‘Toen ik je voor het eerst zag, werd ik verliefd op je. En je glimlachte, omdat je het wist’

William Shakespeare kan zo vaak gequoot worden, dat we een volledig artikel aan hem kunnen wijden. Lees hier meer over Shakespeare’s erfgoed.

11. Tuxedomoon: ‘Ik wil alleen zeggen dat ik nooit zal vergeten hoe jij me alles vertelde, zonder iets te zeggen’

De experimentele rockgroep Tuxedomoon uit Californië van Blaine Reininger had deze mooie quote in petto in het nummer ‘In a Manner of Speaking’.

12. Koos Van Zomeren: ‘Een onmogelijke liefde is de ware liefde’

Dit citaat over de liefde komt uit de pen van de Nederlandse schrijver Koos van Zomeren.

13. Sören Kierkegaard: ‘Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde, wordt de wereld, hoe onvolkomen ook, rijk en schoon. Want het bestaat uit niets dan uit gelegenheden om lief te hebben’

Deze Deense filosoof wordt ook aanzien als de eerste vertegenwoordiger van het existentialisme. In z’n boek ‘Wat de liefde doet’ staat Sören Kierkegaard stil bij de oorsprong van de liefde en doet hij de eigenschappen van de liefde in het dagelijkse leven uit de doeken.

14. Friedrich Nietzsche: ‘Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin’

Als een van de meest invloedrijke moderne denkers heeft de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche talloze uitspraken gedaan. Deze quote behoort thuis bij de mooiste liefdesquotes.

15. Lao Tzu: ‘Liefde is de sterkste van alle passies. Liefde valt tegelijkertijd het hoofd, het hart en de zintuigen aan’

De oudste uitspraak uit deze lijst. Voor de geboorte van deze Chinese filosoof moeten we terug naar de 6e eeuw voor Christus. Naast het stichten van het taoïsme, deed hij heel wat uitspraken die door anderen zijn neergeschreven.

16. Woody Allen: ‘Liefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord wacht, stelt seks je een paar leuke vragen’

Een van de grootste Amerikaanse filmregisseurs, met talloze films op de teller. De Joodse achtergrond, filosofie, New York en seks zijn vaak voorkomende thema’s in Woody Allens films.

Woody Allen© REUTERS

17. Plato: ‘Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde’

We konden evengoed een quote van Plato’s leraar Socrates nemen. Maar deze quote van de Griekse filosoof mocht niet ontbreken in deze lijst.

18. Albert Einstein: ‘Een man die veilig zijn auto kan besturen terwijl hij zijn meisje kust, besteedt te weinig aandacht aan de kus’

Een synoniem voor intelligentie. Albert Einstein is een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis.

Albert Einstein© BelgaImage

19. Winnie de Poeh: ‘Als jij honderd jaar wordt, dan wil ik honderd jaar min één dag worden. Dan hoef ik nooit zonder jou te leven’

’s Werelds favoriete knuffelbeer heeft ontelbare iconische liefdesquotes en quotes over vriendschap.

20. William Somerset Maugham: ‘De grootste tragedie van het leven is niet dat mannen sterven, maar dat ze ophouden lief te hebben’

De Brit William Somerset Maugham is een meester-verhalenverteller met heel wat romans, toneelstukken, verhalenbundels in z’n portfolio. Deze quote komt uit ‘The Making of a Saint’.