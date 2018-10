Wat is beter: permanente wintertijd of permanente zomertijd?

De Europese Commissie organiseerde van begin juli tot midden augustus een openbare consultatie waarin burgers zich online mochten uitspreken over de zin of onzin van de omschakeling tussen winter- en zomeruur. Meer dan 4,6 miljoen Europeanen namen deel, een absoluut record voor de openbare consultaties die de Commissie regelmatig op touw zet. 84 procent sprak zich uit tegen de halfjaarlijkse switch. De meeste van de respondenten verkozen daarnaast onafgebroken in de zomertijd te leven, dus twee uur voor Greenwich Mean Time. Klein detail: zo'n drie miljoen antwoorden kwamen uit Duitsland. De consultatie is dus moeilijk representatief te noemen.

