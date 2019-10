Slaap is essentieel voor zowat alle aspecten van onze gezondheid. We nemen onze nachtrust daarom maar beter ernstig. Maar nemen we haar soms niet té ernstig?

De tijd dat het nog bon ton was om te zeggen dat je slechts drie uurtjes geslapen hebt ('want ik heb toch zo'n rijk gevuld leven'), is al lang voorbij. Meer en meer dringt het besef door dat slaap belangrijk is, zowel voor het onderhoud van onze fysieke en mentale gezondheid als voor onze sportieve vaardigheden, cognitieve vermogens en zelfs ons geluk. Helaas lijden we in het Westen om allerlei redenen aan een chronisch slaaptekort, dixit Michael Rosbash, die in 2017 de Nobelprijs voor de Geneeskunde kreeg voor onderzoek naar de biologische klok.

...