Welke notensoort is het gezondst? ‘Deze noot is een goedkoop en natuurlijk voedingssupplement’ 

Noten waren al onderdeel van het dieet van onze voorouders en zijn in deze moderne wereld een snelle en vooral gezonde snackoptie. Welke exemplaren kiest u best uit het rijke notenaanbod?

Socialemedia-accounts kleuren dezer dagen groener dan normaal. Letterlijk, want de pistachenoot beleeft een momentje. Foodbloggers en influencers delen recepten en gezondheidstips waarin de ‘lachende noot’ de hoofdrol speelt. Misschien proefde u ook al de nieuwste delicatesse in de confiseriewereld: Dubai-chocolade, een chocoladereep met een vulling van engelenhaar en pistachepasta.

Waarom zijn noten gezond?

Ook veel andere noten worden tegenwoordig geprezen voor hun gezondheidsvoordelen. De kleine krachtpatsers zijn rijk aan gezonde vetten, eiwitten, vezels, vitamines, mineralen en antioxidanten. Die laatste remmen ontstekingen af in het lichaam.

Vooral de hartgezondheid heeft baat bij noten. En steeds meer studies wijzen uit dat ze helpen bij gewichtsbeheer omdat de aanwezige vezels en eiwitten de eetlust helpen onderdrukken. Mensen die regelmatig noten eten, hebben ook een lager risico op kanker, longziektes en diabetes.

‘Pecan, brazil- en macadamianoten zijn het armst aan koolhydraten en zorgen voor een stabielere bloedsuikerspiegel.’ Hella Van Laer Diëtist

‘Als je al diabetes type 2 hebt, zijn noten een goede keuze omdat ze amper een invloed hebben op de glucosewaarden’, zegt diëtist Hella Van Laer. ‘Het is belangrijk dat diabetiespatiënten zich focussen op de drie hoofdmaaltijden van de dag, maar hebben ze toch zin in een tussendoortje, raad ik noten aan. Zelfs in combinatie met fruit. De gezonde vetten en eiwitten in noten verhinderen dat de fruitsuikers snel in het bloed terechtkomen en een glucosepiek veroorzaken.’

Let wel, in het geval van diabetes zijn cashewnoten en pistachenoten minder aangewezen vanwege hun hoge koolhydratengehalte. ‘Cashwenoten bevatten de meeste koolhydraten van alle notensoorten, tot 22 procent. Dat is ook de reden waarom ze de favoriet van kinderen zijn. Pecan, brazil- en macadamianoten zijn het armst aan koolhydraten en zorgen voor een stabielere bloedsuikerspiegel.’

Welke noten zijn het gezondst?

Amandelen zijn rijk aan vitamine E, calcium en magnesium. In pistachenoten zitten wat meer eiwitten en vezels. Paranoten zijn een geweldige bron van selenium, wat de immuniteit versterkt en voor een goede werking van het schildklierhormoon zorgt. Alle noten hebben wel iets dat hen op een voetstuk zet. Maar als er één noot bovenuit steekt, is het wel de walnoot, helaas de minst favoriete van velen. Walnoten verlagen de cholesterol en bloeddruk, verbeteren de stofwisseling en hersenfuncties en helpen de ontwikkeling van diabetes type 2 te voorkomen.

‘Ik raad iedereen standaard elke dag een portie walnoten aan’, aldus Van Laer. ‘Ze zijn vooral rijk aan het meervoudig onverzadigde vetzuur omega 3 dat belangrijk is voor het brein. Ze zien er ook uit als kleine hersentjes. Omdat elke noot een net iets andere samenstelling van voedingsstoffen en vetzuren heeft, is een mix van verschillende noten de beste optie. Eigenlijk zou elke mens elke dag een handjevol noten moeten eten.’

Een interessante tip: eet noten ongepeld. Het bruine velletje bevat de hoogste concentraties waardevolle voedingsstoffen en antioxidanten en is een goede bron van voedingsvezels.

Omdat elke noot een andere samenstelling van voedingsstoffen en vetzuren heeft, is een notenmix de beste optie. © Getty

Waarvoor moet u uitkijken?

Het spreekt voor zich dat u beter voor ongesuikerde en ongezouten noten kiest. Zout en suiker zetten aan tot overeten. Maar let erop dat de noten niet te bruin gebrand (gefrituurd in olie) of geroosterd zijn. ‘Bij het verbrandingsproces ontwikkelen zich mogelijk stoffen die voor ons lichaam minder gezond zijn, zoals acrylamide dat geassocieerd wordt met kanker’, weet Van Laer.

‘Als je zelf granola maakt, is het belangrijk om noten niet te lang op een te hoge temperatuur te roosteren in de oven. Strooi ze liever puur over je yoghurt. In granola zitten ook nog eens suiker en vet, die geen bijdrage leveren aan je gezondheid. Vermijd ook het verhitten van notenolies, zoals walnotenolie, aangezien de verbindingen van de vetzuren daardoor onstabiel worden.’

Noten zijn caloriebommetjes, consumeer ze met mate. Met paranoten, ook wel braziliaanse noten of amazonianoten genoemd, bent u beter zuinig om een andere reden. ‘Paranoten zijn supergezond vanwege het aanwezige selenium. Een overdosis selenium veroorzaakt echter mogelijk hartfalen en aandoeningen van het zenuwstelsel. Het kan geen kwaad als je er eens wat te veel van op hebt, maar ga er zeker niet op bingen. Met één á twee paranoten per dag bereik je de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid selenium. Beschouw ze als een goedkoop en natuurlijk voedingssupplement.’

Notenallergieën zijn tot slot een van de meest voorkomende voedselallergieën en kunnen ernstige reacties veroorzaken. Vooral walnoten, hazelnoten en cashews zijn sterk gerelateerd aan allergieën. Maar de gevaarlijkste vorm is de allergie veroorzaakt door pindanoten.

Wat als u de noot niet meer kunt kraken?

Voor wie het gebit niet meer functioneert als in de jonge jaren, zijn noten geen godsgeschenk. Gelukkig vinden we naast de oeroude pindakaas tegenwoordig ook cashew-, amandel- en pistachenotenpasta’s in de winkelrekken zodat u de noten ook gewoon op de boterham kunt smeren. ‘Notenpasta’s bevatten dezelfde gezonde vetten en eiwitten, maar kies voor 100 procent notenpasta’s zonder toegevoegde suikers en zout. Wees ook hier niet te royaal. Het zijn dan wel gezonde calorieën, ze tellen wel mee als je je gewicht onder controle wilt houden’, aldus Van Laer.