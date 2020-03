De man genas niet dankzij hiv-medicijnen, maar door een agressieve behandeling tegen zijn kanker.

Er is opnieuw een geval bekend van een hiv-patiënt die van de ziekte is genezen. Het gaat om een veertigjarige man uit Londen bij wie in 2012 de relatief zeldzame aandoening hodgkinlymfoom werd vastgesteld. Hij onderging een transplantatie van hematopoëtische stamcellen, die immuun zijn tegen hiv, en vertoont nu al dertig maanden geen enkel spoor van het hiv-virus meer, meldt een groep wetenschappers rond de arts Ravindra Gupta dinsdag in het vaktijdschrift The Lancet HIV. Het gaat om de tweede patiënt ter wereld die van de ziekte geneest.

Lange tijd was slechts één gedocumenteerd geval bekend van een patiënt die van hiv genas. Het gaat om de Amerikaan Timothy Ray Brown, die meer dan tien jaar geleden een specifieke stamceltransplantatie onderging en bekend staat als de 'Berlijnse patiënt'. Ook hij werd in 2007 behandeld voor leukemie met stamcellen, die afkomstig waren van het ruggenmerg van een donor die immuun was voor aids. Die eigenschap komt slechts voor bij één procent van de blanke bevolking.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Cambridge is de gebruikte therapie niet geschikt voor de miljoenen mensen die hiv hebben en pillen slikken. Het is een agressieve en hoog riskante behandeling die is gericht op genezing van een bepaalde kanker. Maar het biedt wel hoop om in de toekomst een nieuwe behandeling te vinden voor hiv.

Wie besmet raakt met het hiv-virus kan dankzij de laatste hiv-remmers genieten van een relatief normaal leven.

