Onderzoekers van het UZ-Gent hebben een belangrijke stap gezet om het HIV-virus op termijn te kunnen uitschakelen en aids definitief te genezen.

Wie besmet raakt met het HIV-virus kan dankzij de laatste aidsremmers genieten van een relatief normaal leven, al blijft er steeds een restvirus of "viraal reservoir" aanwezig in het lichaam. Dat restvirus bevindt zich niet op een specifieke plaats of orgaan. 'HIV verschuilt zich in specifieke immuuncellen in het lichaam en blijft zo onder de radar', zeggen onderzoekers dr. Marie-Angelique De Scheerder en prof. dr. Linos Vandekerckhove. Door de schuilplaats van het restvirus te ontdekken hopen de wetenschappers het virus op termijn definitief uit te schakelen.

Wetenschappelijke doorbraak

De wetenschappelijke doorbraak wordt dinsdag in Gent voorgesteld. 'Wanneer een patiënt stopt met aidsremmers kan het virus vanuit deze cellen terugkomen en zorgen voor een opflakkering van het virus, de virale rebound.'

De wereldprimeur kan verder onderzoek naar HIV vooruit helpen. 'In tegenstelling tot wat men tot op heden dacht heeft ons onderzoek aangetoond dat immuuncellen die veel delen mede verantwoordelijk zijn voor het virale reservoir. We tonen aan dat de virale rebound afkomstig kan zijn uit verschillende celtypes en lichaamsdelen, zoals bloed, lymfeklieren en darmweefsel.

Aan het onderzoek namen vrijwillig 11 HIV-patiënten deel, die elk een intens onderzoek moesten ondergaan. In een eerste fase werden bij de patiënten stalen afgenomen. In een volgende fase werd de behandeling van de patiënten kort onderbroken. De patiënten werden hierbij nauwgezet opgevolgd. Op het moment dat het virus terugkeert, werd het virus dat terugkwam vergeleken met het virus uit de stalen van de verschillende cellen en lichaamsdelen. Zo kon men identificeren waar het restvirus zich schuilhield.

Chronische aandoening

Vandaag zijn meer dan 37 miljoen mensen geïnfecteerd met het HIV-virus en ongeveer evenveel mensen zijn al aan de ziekte bezweken sinds het virus werd ontdekt in 1981. Toch wordt HIV niet meer gezien als een dodelijke ziekte maar wordt hij gecatalogeerd onder 'chronische aandoening', dankzij moderne medicatie die evenwel erg duur is.

Bovendien blijft het immuunsysteem aangetast, waardoor HIV-patiënten meer risico lopen op hart- en bloedvataandoeningen en kanker.