Als kind te veel vet en suiker eten kan het microbioom levenslang veranderen, ook bij wie op latere leeftijd gezonder leert eten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij muizen.

De studie toont een significante afname van het totale aantal en de diversiteit van darmbacteriën bij volwassen muizen die allen op jonge leeftijd een ongezond dieet kregen toegediend. 'In ons onderzoek hebben we muizen bestudeerd, maar het effect dat we hebben waargenomen is vergelijkbaar', zegt evolutionair fysioloog Theodore Garland van de Universiteit van Californië, Riverside. 'Voor kinderen met een westers dieet vol vet en suiker staat dat gelijk met een aangetast microbioom in de darmen tot zes jaar na de puberteit.'

Het microbioom is de verzameling van alle bacteriën, schimmels, en andere organismen die op en in een mens of dier leven. De meeste zijn te vinden in de darmen en het merendeel ervan is nuttig: de organismen stimuleren het immuunsysteem, breken voedsel af en helpen bij de synthese van belangrijke vitamines.

In een gezond lichaam is er een evenwicht tussen schadelijke en nuttige organismen. Als het evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld door antibiotica, ziekte of ongezonde voeding, kan het lichaam vatbaarder worden voor ziekten.

Westers dieet

In de studie zocht het team van Garland naar effecten op het microbioom van muizen. De helft kreeg het standaard, gezonde dieet, de andere helft een minder gezond 'westers' dieet. Binnen die twee groepen kreeg telkens een deel een loopwiel voor lichaamsbeweging en een ander deel niet.

Na drie weken kregen alle muizen weer de standaardbehandeling, en na veertien weken werd hun darmflora onderzocht.

Daaruit bleek dat gunstige bacteriën significant waren verminderd in de westerse voedingsgroep. Het gaat bijvoorbeeld om de bacterie muribaculum intestinale, betrokken bij het metabolisme van koolhydraten.

Loopwiel

Ook lichaamsbeweging speelt een rol. De muribaculum-bacterie nam vooral toe bij muizen met het gezonde dieet en het loopwiel. De bacterie nam af bij muizen met een vetrijk dieet, ongeacht of ze aan lichaamsbeweging deden of niet.

De onderzoekers vermoeden dat de bacterie de hoeveelheid energie beïnvloedt die beschikbaar is voor de gastheer.

'Kortom, je bent niet alleen wat je eet, maar ook wat je als kind at', zegt Garland.

