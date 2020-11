De situatie in de woonzorgcentra blijft nog steeds problematisch. In 229 van de 821 instellingen is er sprake van een grote uitbraak, met vijf of meer besmettingen. En dat heeft ook gevolgen voor het aantal aanwezige personeelsleden. Daarom werden afgelopen weekend huisartsen in opleiding ingezet om bij te springen waar nodig. Dat bevestigt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.

In de meeste woonzorgcentra is de situatie nog houdbaar en is 5 à 6 procent van het personeel afwezig. Maar in een aantal rusthuizen is er een zware coronauitbraak. In Oost- en West-Vlaanderen zijn er zelfs centra waar meer dan 80 procent van de bewoners besmet is. En dan vallen uiteraard ook heel wat personeelsleden uit, die besmet zijn of in quarantaine moeten.

Zorgnet-Icuro benadrukt dat de woonzorgcentra kunnen rekenen op veel vrijwilligers, die logistieke taken voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld het rondbrengen van eten of het dekken van bedden. 'Maar het probleem zit bij het tekort aan medisch personeel, dat moet toezien op inname van medicijnen of zuurstof op een correcte manier moet kunnen toedienen', aldus Margot Cloet. 'Een verpleegkundige is sowieso al een knelpuntberoep en door de toenemnde druk is de bezetting nog krapper dan in normale omstandigheden.'

De voorbije weken werd onder meer het leger al ingezet om de woonzorgcentra bij te staan. In totaal zijn in België 1.850 militairen beschikbaar om de woonzorgcentra bij te staan, onder wie 350 medici. Maar volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is de capaciteit intussen bijna volledig volzet.

Afgelopen weekend werden dan ook bijvoorbeeld huisartsen in opleiding ingezet in woonzorgcentra om bij te springen waar nodig. 'We proberen zo creatief mogelijk met de tekorten om te gaan', aldus Cloet. 'Het zou goed zijn dat ook verpleegkundigen die voor de overheid of voor bedrijven werken kunnen meehelpen.'

Cloet hoopt alleszins dat er snel een kentering komt in de woonzorgcentra en dat de besmettingen dus sterk zullen dalen. Anders vreest ze dat er niets anders opzit dan patiënten te verhuizen naar ziekenhuizen. En ook daar is de druk nog steeds bijzonder hoog.

