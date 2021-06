De Deense stervoetballer Christian Eriksen, die tijdens de EK-wedstrijd afgelopen zaterdag in elkaar zakte, heeft zijn leven te danken aan reanimatie. Iedereen kan levens redden. In noodsituaties mag je nooit twijfelen om dat te doen. Ook als je geen EHBO-opleiding gevolgd hebt.

Als iemand plots in elkaar zakt en daarbij het bewustzijn verliest, niet reageert, abnormaal ademt, eventueel schokkende bewegingen maakt of een blauwachtige kleur krijgt, dan moet je snel ingrijpen. Dit is niet alleen belangrijk voor de overlevingskans van de persoon, maar ook voor het vermijden van restletsels door hersenbeschadiging. Op zo'n moet je onmiddellijk reanimeren.

'Check, bel, duw'

Rode Kruis-Vlaanderen geeft volgende aanbeveling in drie makkelijk te onthouden stappen over reanimatie: check - bel - duw.

1. Check: ga na wat er mis is. Persoon reageert niet, is bewusteloos en zonder duidelijke reden in mekaar gezakt? Spreek in de eerste plaats het slachtoffer luid en duidelijk aan en kijk of er reactie is. Is dat niet het geval, dan bel je meteen het noodnummer 112.

2. Bel: 112

3. Duw: start met reanimeren. Druk in het midden van de borstkas. Druk de borstkas 5-6 cm in.

Wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen en blijf zo doorgaan. Voor de mond-op-mond-beademing knijp je de neus dicht en blaas je rustig gedurende 1 seconde op de mond. Let erop dat de borstkas omhoog komt. Wil je de mond-op-mondbeademing niet doen of weet je niet precies hoe, geef dan enkel borstcompressies. Ook zonder beademing verbeteren de overlevingskansen.

Om het goede ritme te hebben voor de borstcompressies, zing je een liedje in je hoofd. 'Staying Alive' van de Bee Gees, 'I will survive' van Gloria Gaynor of 'Every breath you take' van The Police geven het ideale tempo aan. Ken je die nummers niet, check dan eens de playlist die het Rode Kruis-Vlaanderen samenstelde ('Op het juiste ritme leven redden')met nummers die het ideale tempo aangeven om te reanimeren Ook 'hoedje van papier' staat op de lijst.

Laat ook iemand een AED-toestel halen als er één in de buurt is. Zo'n automatische elektrische defibrillator (AED) zit in een groene kist of verpakking en is op de meeste openbare plaatsen te vinden. In België zijn er 10.000 automatische externe defibrillatoren (AED) opgesteld, geschikt voor gebruik door het grote publiek.

Stop ten slotte niet met reanimeren tot de ambulance er is. Wissel desnoods af met omstaanders.

