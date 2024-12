Psychologen luiden alarmbel over lifestyle-, burn-out- en veerkrachtcoaches

Het is “hoog tijd” om de titel van psychotherapeut wettelijk te beschermen en een beter kwaliteitskader in te voeren. Dat zegt BFPT, de Belgische Federatie van Psychotherapeuten.

Eerder hadden de klinische psychologen, via een open brief aan de nieuwssite VRT NWS, al aan de alarmbel getrokken over de lifestyle-, burn-out- en veerkrachtcoaches die her en der opduiken, maar die niet over de juiste kwalificaties beschikken om hulp aan te bieden.

Ook de wildgroei aan opleidingen tot coach, zonder enige kwaliteitscontrole, wordt aangekaart. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen vraagt dan ook om de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg beter te bewaken.

In een reactie van de psychotherapeuten worden gelijkaardige bezorgdheden geuit en wordt eveneens gepleit voor strengere toegangsregels. BFPT beklemtoont dat de uitoefening van psychotherapie momenteel wel beschermd is door de wet, maar dat er geen wettelijke erkenning is van hun titel. Iedereen die dat wil, mag zich dus een (psycho)therapeut noemen.

“Een groot deel van deze chaos vloeit voort uit de bestaande wetgeving, die de titel van psychotherapeut niet erkent. Dit maakt het voor patiënten moeilijk, zo niet onmogelijk, om onderscheid te maken tussen gekwalificeerde zorgverleners en onbevoegde aanbieders”, stelt BFPT. De federatie pleit daarom voor een herziening van de wet op de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorg (WUG), waarbij wel een erkenning van hun titel wordt ingevoerd.

De beroepsfederatie wil ook dat er een onafhankelijke commissie komt die onder meer verantwoordelijk is voor accreditaties en voor kwaliteitscontrole van opleidingen. Die commissie kan dan ook dienst doen als ombudsman voor klachten en overtredingen. Met dat systeem moet het voor patiënten ook eenvoudiger worden om via officiële kanalen de juiste zorgverlener te vinden, besluit BFPT.