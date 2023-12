Onze veerkracht ligt voor een deel genetisch vast en wordt bepaald door onze omgeving en omstandigheden, maar bepaalde zaken hebben we ook zelf in de hand.

Volgens de Amerikaanse auteur Kim Stanley Robinson leven we in de ‘Trembling Twenties’, de paniekjaren. Ultranationalisme, politieke onrust, wereldconflicten, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, de opkomst van artificiële intelligentie: het komende decennium wordt chaotisch door de polycrisis waarin we ons bevinden. Hoe kun je die chaos omarmen en tegelijk rust vinden?

De pas verschenen gidsen Survivalgids voor tijden van verandering van Florence Pérès en Riet breekt niet van Daisy Buttines en Kirsten O bieden je alvast enkele handvatten:

Shit happens. Accepteer dat het leven minder aangename zaken of zelfs echte rampen met zich meebrengt. Vraag je bij tegenslagen niet af ‘Waarom moest mij dit nu overkomen?’, want dan duw je jezelf in de positie van slachtoffer en raak je vast in een gevoel van onrechtvaardigheid en onmacht.

Sta in het leven met een houding van ‘niet-weten’. De kunst is om te leven met het idee dat we geen flauw idee hebben van wat zich vandaag of morgen aandient en daar vrede mee nemen. Controle willen uitoefenen over de toekomst heeft geen zin.

Beoefen de kunst van het omdenken. Denk in mogelijkheden, niet in problemen. Als je bedrijf een verandering aankondigt, kun je jezelf ofwel als slachtoffer zien en verbitterd raken, ofwel de verandering het voordeel van de twijfel geven, ook al ben je het er niet mee eens.

‘Hallo Baaldag’. Ga geen lastige gevoelens uit de weg. Ze zijn een belangrijke graadmeter voor je mentale welzijn. Benoem emoties zo precies mogelijk, erken en accepteer ze en verwelkom een mindere dag.

Plan een halfuurtje emotionele diarree in. Reserveer met collega’s bewust een strikt afgebakend halfuurtje ‘emotionele diarree’ waarbij je gericht alle negativiteit op tafel legt. Herpak je vervolgens en laat daarna enkel nog positieve gedachten toe. Tot de volgende ‘emotionele diarreesessie’.

Doe de robotoefening. Stel dat je een robotversie van jezelf zou hebben. Welke taken die jou veel negatieve energie geven of veel energie vreten zou je die dan allemaal geven? En van welke dingen geniet je te veel om ze af te geven? Je kunt uiteraard nooit alle energievreters uit je leven bannen. Dat is ook niet nodig. Wat wel nodig is, is dat er een balans is. Als blijkt dat je 80 procent van wat je doet eigenlijk zou willen afgeven aan je robot, heb je een probleem. Dan wordt het tijd om duidelijker grenzen te stellen.

Word meer kreeft. Omdat zijn schelp niet meegroeit, ervaart een kreeft pijn wanneer hij groeit. Momenten van stress, tegenslag, moeilijke of uitdagende situaties dwingen je uit je comfortzone en zijn sleutelmomenten voor groei. Omarm die momenten: het leven begint aan het einde van je comfortzone.

Activeer je nervus vagus. De nervus vagus is een lange zenuw in het hele lichaam, waarlangs ons brein en lichaam communiceren. Een optimaal werkende nervus vagus zorgt dat zowel ons lichaam als ons brein stressbestendiger wordt. Daarvoor moet je niet alleen rusten, maar heb je ook prikkels nodig die je fysiek en mentaal uitdagen. Neem eens een koude douche, sla een maaltijd over of kleed je iets minder warm op een koude dag.

Ontwikkel je duurzame menselijke capaciteiten. Nu AI aan de voordeur staat en heel wat jobs bedreigt, is het belangrijk om te investeren in nieuwsgierigheid, kritisch denken, bereidheid om te leren en ondernemingszin.