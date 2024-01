Eigenzinnige Tindertips van Jennie Young: ‘Weg met het voordeel van de twijfel!’

De Amerikaanse professor Jennie Young ontwikkelde een tegendraadse methode voor vrouwen die online daten. ‘Wees niet iemands penvriend.’

Hoe vind je een speld in een hooiberg? Die kans is bijna nul. Zo moeilijk is het, ondervond Jennie Young, schrijfster en professor Engels aan de Universiteit van Wisconsin met een doctoraat in retorica, om als vrouw van middelbare leeftijd geschikte mannen te ontmoeten op datingapps. Net zoals voor veel vrouwen van haar leeftijd was online daten een ontzettend demotiverende ervaring. ‘Om te beginnen is het een gigantische tijdverspilling’, zegt Young, in een videogesprek vanuit New York. ‘Avond na avond scrollen door foto’s van mannen die net een vis hebben gevangen, van mannen die zichzelf in de badkamer in de spiegel bewonderen, en van getrouwde mannen die “ethisch epicurisch” zijn.’ Maar ik wil helemaal geen “partner in crime” zijn achterop op iemands Harley, en “het casual houden en wel zien wat er gebeurt”.’

Werkende vrouwen hebben een druk leven, vervolgt Young. ‘Ze willen niet urenlang bezig zijn met datingapp-onzin, maar toch iemand ontmoeten. Dus hoe snij je door alle bullshit – veel mannen zitten louter als tijdverdrijf op de apps, niet omdat ze op zoek zijn naar een relatie –, alle agressie en vrouwenhaat heen, zodat je alleen de mannen overhoudt die de moeite waard zijn om mee uit te gaan?’

Young ontwikkelde daarvoor een dwarse en eigenzinnige datingmethode, die ze ‘Burn the Haystack’ noemde. Om de spelden te vinden, moet je de hooiberg afbranden, ‘want metaal is niet brandbaar’. Zodra de professor retorica haar ‘dwingende metafoor’ had gevonden, goot ze de methode samen met andere vrouwen online in praktische regels. ‘Opeens had ik leuke dates en ontmoette ik respectvolle mannen, die wél openstonden voor een serieuze, monogame relatie’, schreef ze vorige zomer in een veelgelezen stuk op de Amerikaanse nieuwssite HuffPost.

Als een gesprek niet binnen een week leidt tot een echte date: blokkeren.

Wat houdt de Burn the Haystack-methode in?

Jennie Young: Kijk, ik probeerde voor het eerst online dating rond mijn vijftigste. Ik ben er niet mee opgegroeid, dus ik was totaal niet voorbereid op wat voor een ramp het is. Ik besefte ook niet hoe sterk mijn leeftijd een nadeel was. De meeste mannen in mijn leeftijdscategorie willen alleen veel jongere vrouwen daten. Na tal van mislukkingen ben ik intuïtief voor mezelf een paar simpele regels gaan toepassen. En wonderlijk genoeg vond ik vijf dagen later de speld: een geweldige, stabiele man met wie ik twee jaar een relatie heb gehad. Uiteindelijk is de relatie geëindigd, maar hij is een goede vriend gebleven.

Toen ik klaar was om opnieuw op de apps te gaan, besloot ik mijn methode te formaliseren en ze gratis toegankelijk te maken voor alle vrouwen en non-binaire personen die worstelen met dezelfde problemen als ik. Het resultaat heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. De ‘Burned Haystack Dating Method Group’ op Facebook telt al meer dan 20.000 vrouwen. Ik zie dit als mijn eigen feministische revolutie. Een niet-commercieel project, gegroeid van onderuit, waarvan ik droom dat het uitgroeit tot een echte beweging, die de datingcultuur in een betere richting voor vrouwen duwt. En eigenlijk voor iedereen, want deze methode kan iedereen helpen die op zoek is naar een partner, ongeacht leeftijd, gender of seksuele oriëntatie.

Een van uw regels voor vrouwen is dat ze een ‘bitchy’ of krengerig datingsprofiel moeten opstellen. Ik had een vriendin die op haar Tinder-profiel schreef: ‘Neem geen contact met me op voor seks!’ Bedoelt u zoiets?

Young: (lacht) Helemaal. Ik gebruik ‘bitchy’ in de zin van: wees duidelijk, specifiek en direct. Zeg wat je wilt en niet wilt, en wat voor jou belangrijk is. Vermijd verder clichés als ‘pluk de dag’ en ‘open voor nieuwe avonturen’, en schrijf ook niet in je profieltekst wat de ander moet doen. Dus niet: ‘Je moet mij behandelen als een koningin en me aan het lachen maken.’ Maar wel: ‘Voor mij gaat een gevoel voor humor boven alles.’

Kies een foto zonder filter. Je wilt er op date toch niet slechter uitzien dan je profielfoto?

Zo’n bitchy profiel staat wel haaks op het onlinedatingadvies dat vrouwen meestal krijgen, niet?

Young: (zucht) Vrouwen die online daten krijgen constant te horen dat ze zich zo aantrekkelijk mogelijk moeten opstellen en iedereen het voordeel van de twijfel moeten geven. Dat is het slechtste advies ooit! Je moet precies het tegenovergestelde doen. Het probleem met iedereen te willen pleasen, is dat je er mannen mee aantrekt die je echt niet wilt. Opnieuw pure tijdverspilling. Het idee van de ‘speld in de hooiberg’-metafoor is juist dat je die hooiberg volledig en zo efficiënt mogelijk afbrandt, tot alleen de spelden overblijven. Je wilt niet 90 procent en zelfs niet 50 procent van de mannen aanspreken, maar hooguit de 5 procent die echt in je geïnteresseerd is en met wie je een relatie kunt beginnen.

Nochtans krijgen zeker vrouwen van middelbare leeftijd de raad om niet te moeilijk of te kieskeurig te zijn.

Young: Er zitten meer mannen dan vrouwen van middelbare leeftijd op datingapps. Statistisch gezien zouden vrouwen dus een grotere kans moeten hebben op een goede match. Probleem is dat er met de overgrote meerderheid van die mannen heel veel mis is. Ze zijn gewoon niet geschikt om een langdurige relatie mee te beginnen. Een psycholoog aan mijn universiteit, die ook meewerkt aan het project, zegt dat dit allemaal goed is gedocumenteerd. Er is in Amerika een enorm tekort aan mannen die geschikt zijn voor een relatie. Dat probleem zullen wij met onze hooibergmethode natuurlijk niet oplossen, want het heeft te maken met opvoeding en culturele normen. Dat gezegd, er zíjn goede mannen. Het is gewoon zaak ze te vinden.

Is de datingervaring dan echt anders voor vrouwen dan voor mannen?

Young: Zeker, maar dat ligt nu eens niet aan de frustrerende algoritmes, die gewoon willen dat je zo lang mogelijk op de app blijft en je abonnement betaalt. In Amerika heb je een grote groep single vrouwen van middelbare leeftijd die heel hard aan zichzelf hebben gewerkt. Ze zijn in therapie geweest, hebben carrière gemaakt, een vriendenkring uitgebouwd. De overgrote meerderheid van die single vrouwen heeft zelf besloten hun huwelijk te beëindigen. Meer dan 80 procent van de echtscheidingen bij Amerikaanse stellen van middelbare leeftijd wordt geïnitieerd door vrouwen.

Daartegenover heb je een groep mannen van middelbare leeftijd die helemaal niet veel met zichzelf hebben gedaan. En die gewoon vinden dat ze recht hebben op een vrouw, en boos zijn omdat hun vrouwen hen hebben verlaten. Mannen zijn niet in dezelfde mate geëvolueerd als vrouwen, al zie ik bij mijn studenten wel een verbetering, maar zeker niet bij de mannen van generatie X. Ze zijn niet klaar om goede partners te zijn. Dat zorgt dus voor heel contrasterende ervaringen. Mannen hebben, als ze de datingapps op een verstandige manier gebruiken, eigenlijk een heleboel echt goede opties, met heel veel fantastische en betrokken single vrouwen.

© getty

U adviseert vrouwen om op datingapps recente foto’s zonder filters te gebruiken. Lastig, denk ik, voor veel vrouwen, zeker omdat de meeste mannen op de apps alleen naar het uiterlijk kijken.

Young: En toch. Vrouwen die hun partner hebben ontmoet via datingapps vertellen me bijna altijd dat ze de meeste positieve reacties kregen op ongefilterde en natuurlijke foto’s. Bovendien: je wilt er op je eerste date toch niet een stuk slechter uitzien dan op je foto’s? Het is veel sterker om dan juist beter voor de dag te komen. Ik heb ook veel mannen geïnterviewd voor dit project. Elk van hen zei: wij willen vrouwen die er natuurlijk uitzien, maar de foto’s van veel vrouwen zijn zo gemanipuleerd dat het niet eens voelt alsof we met echte mensen praten. En dan spreken we af en herkennen we de persoon in het restaurant niet eens als de persoon van de app.

Naast regels voor het opstellen van een profiel hebt u ook tien vuistregels voor het managen ervan?

Young: Klopt, wie belangstelling heeft, kan alles nalezen op burnedhaystackdating.com/blog. In mijn persoonlijke top drie staat zeker: gebruik een datingapp zoals een hamer of een tandenborstel, namelijk voor een specifiek doel en daarna stop je het weer weg. Een datingapp mag niet iets zijn waar je de hele dag mee bezig bent. Dat is slecht voor je mentale gezondheid en niet effectief. Ik zeg tegen vrouwen: kijk één keer per dag een paar minuten op je datingapp en ga dan verder met je leven. Dat betekent ook de meldingen uitschakelen. Je hoeft niet elke keer meteen beschikbaar te zijn om te reageren als iemand ‘hé schoonheid’ tegen je zegt.

Dat brengt me bij de belangrijkste en populairste regel van de hooibergmethode, namelijk regel vier, ‘block to burn’ of ‘b2b’, wat zo’n beetje onze mantra is geworden. Want blokkeren is dé manier om de hooiberg af te branden. Als je niet in iemand geïnteresseerd bent: gewoon blokkeren. Als iemand seksuele toespelingen maakt die sociaal totaal ongepast zijn, niks interessants over zichzelf weet te vertellen of geen enkel initiatief betoont: onmiddellijk blokkeren. Als een gesprek nergens heen gaat en niet binnen een week leidt tot een echte date: blokkeren. Dat is ook een van de regels. Wees niet iemands penvriend. Vergeet niet dat dit wildvreemden op het internet zijn. Je bent ze echt geen uitleg verschuldigd. En zo weet je zeker dat je die kerel nooit meer terugziet. Anders gaat de app die profielen en matches recycleren. Blokkeren is de enige manier om controle over het algoritme te krijgen.

Vertrouw geen weduwnaars die op een booreiland werken.

Er wordt ontzettend veel gelogen op datingapps. Kan uw methode helpen om leugens te doorprikken?

Young: Er zijn twee soorten leugens op datingapps. Je hebt de regelrechte oplichters. Dat zijn profielen ontworpen om vrouwen te lokken voor geld of wat dan ook. Dat soort liegen is vrij gemakkelijk te doorzien, want die profielen lijken allemaal op elkaar. Het zijn haast altijd weduwnaars die op een booreiland werken, bij het leger zitten, of voor Artsen Zonder Grenzen rondvaren op zee. Er komt altijd wel een bericht dat hij even geen wifi heeft, en misschien een paar weken niets kan laten horen. Maar heel binnenkort reist hij naar je land. Die profielen zien er ook allemaal hetzelfde uit, omdat ze stockfoto’s gebruiken. Ik woon in het noorden van Wisconsin. De mannen hier zijn gemiddeld niet erg knap. Het zijn vissers en jagers met overgewicht. Dus als ik een profiel te zien krijg van een kosmopolitisch ogende, knappe man van ergens in de 50 met zo’n modieuze bril, is mijn eerste gedachte dat het om een oplichter gaat.

En de andere soort leugens?

Young: Wat mannen haast allemaal doen, is liegen over hun leeftijd en hun lengte – en vaak ook over hun relatiestatus. Helaas moet je soms een beetje met ze praten in de app om daar achter te komen. Soms kun je ook wel dingen afleiden uit de foto’s. Als een foto er gedateerd uitziet of iets op de achtergrond herinnert aan 2006, dan weet je het wel. Zelf heb ik veel aan mijn academische omgang met teksten en grammatica, maar met een gezonde dosis realisme raak je ook een heel eind. Ik hoor vaak van vrouwen dat ze eigenlijk voelden dat er iets niet in de haak was, ‘maar hij had zo veel andere dingen die in zijn voordeel pleitten’. Mijn advies is: zodra je het gevoel hebt dat iets niet klopt, ga weg en blokkeer die vent.

Hoe heeft uw academische achtergrond u geholpen bij het ontwikkelen van uw datingstrategie?

Young: De hooibergmethode is ook een toepassing op datingprofielen, op de foto’s en de teksten, van wat wij onder linguïsten ‘kritische discoursanalyse’ noemen. Dat is een heel geformaliseerde manier om vertogen te onderzoeken en tussen de regels door te lezen. Soms valt er natuurlijk in een profiel niet heel veel tekst te analyseren. In dat geval moet je wat berichten sturen. Maar in onze Facebookgroep bespreken en analyseren we gesprekken en maken we richtlijnen voor hoe je stap voor stap te werk kunt gaan.

Als iets op zijn foto herinnert aan 2006, dan weet je het wel.

Wat leest u tussen de regels als een man van 55 schrijft, kennelijk een klassieker in het genre, dat hij ‘ooit eens aan kinderen wil beginnen’?

Young: Dat hij niet bijster volwassen is of op zoek is naar een 25-jarige, wat voor mij vanuit feministisch oogpunt ook problematisch is. Als je als 55-jarige man iemand probeert te ontmoeten die 30 jaar jonger is, heb je waarschijnlijk moeite met vrouwen die je gelijke zijn.

Hoe is Burn the Haystack-dating een feministisch project?

Young: Op veel manieren. Om te beginnen willen de vrouwen in de Facebookgroep andere vrouwen optillen in plaats van met elkaar te wedijveren. We proberen elkaar te helpen en online dating succesvol en beter te maken voor iedereen. Daarnaast zijn vrouwen in patriarchale culturen, zoals Amerika er nog steeds een is, gesocialiseerd om steeds maar te denken: ik hoop dat deze persoon me leuk vindt, ik hoop dat ik goed en aantrekkelijk genoeg ben, en hoe kan ik jou een plezier doen? Deze methode zegt, nee, jij bent een volwassen vrouw. In plaats van je zorgen te maken of iemand je wel leuk zal vinden, moet je denken: ik weet wat ik wil en wat goed voor me zou zijn en daar ben ik naar op zoek. Gedraag je als de hr-interviewer in het gesprek, niet als de sollicitant. Wel raad ik vrouwen aan om over het algemeen niet de eerste stap te zetten – op Bumble kun je als vrouw niet anders, maar dan luidt mijn advies: houd het kort en laat de man het gesprek leiden. Dat klinkt onfeministisch, maar wat je te weten wilt komen, is of die man genoeg initiatief aan de dag legt en een inspanning wil doen. Als hij niet eens een gesprek kan aansturen of een date kan plannen, is hij waarschijnlijk zo lui, onzeker of passief dat hij nooit een goede partner kan zijn.

Maar een methode voor leukere en betere dates betekent natuurlijk niet dat de vonk ook overslaat?

Young: Nee, een datingmethode kan nooit een voorspeller zijn van de chemie tussen twee personen of van echte liefde. Maar ze kan wel de kansen op het vinden van een geschikte levenspartner vergroten.

België is een klein land, met een kleine pool van mogelijke matches. Kan de block to burn-strategie ook hier werken, of loop je dan het gevaar dat je gewoon niemand meer overhoudt?

Young: De datingervaring in kleinere landen lijkt me vergelijkbaar met wat vrouwen in landelijk Amerika beleven, zoals waar ik woon. Interessant genoeg verloopt online daten voor vrouwen niet veel beter in grote steden. Dat was een verrassing voor mij in de Facebookgroep. Ik dacht dat de vrouwen uit New York, Los Angeles en Boston die zich aansloten, zouden zeggen dat ze keuze hebben uit meer dan genoeg mannen. Maar zij zitten met precies dezelfde problemen. Het duurt daar gewoon wat langer om de hooiberg met de grond gelijk te maken. Wel is het zo dat je de meeste interactie op een datingapp krijgt meteen nadat je lid bent geworden. Toen ik nog aan het daten was, zat ik nooit langer dan een maand op één app. Het is meer werk, omdat je steeds nieuwe profielen moet blijven maken, maar van app veranderen is een stuk efficiënter dan je filters op dezelfde app uitbreiden.

Bent u nu niet meer aan het daten dan?

Young: (lacht) Ik ben vorige zomer gestopt, na de publicatie van mijn artikel op Huffpost. Omdat alles daarna is ontploft en ik het anders gewoon niet kon bijbenen. Het mag ironisch heten, maar het was ofwel dit datingproject dragen en uitbouwen, ofwel doorgaan met daten.