Ongeveer 6.000 extra overlijdens in 2022

In 2022 werden -voorlopig- ongeveer 116.500 overlijdens in België geregistreerd, zo blijkt uit cijfers die Statbel donderdag heeft gepubliceerd. Dat is 5,5 procent meer, of ongeveer 6.000 extra doden, dan de door het Belgisch statistiekbureau gehanteerde referentieperiode, namelijk het gemiddelde voor 2017, 2018, 2019 en 2021. De stijging is het meest zichtbaar in het Vlaamse en Waalse Gewest, en bij vrouwen en 85-plussers.

In de referentieperiode werd het jaar 2020 buiten beschouwing gelaten, omdat de coronapandemie in dat jaar een groot effect had op het aantal overlijdens.

“Het aantal overlijdens schommelt jaar na jaar door verschillende factoren, zoals de intensiteit van het griepseizoen, de gemeten temperaturen in de zomer of luchtvervuiling., zo motiveert Statbel het gebruik van een referentieperiode. Het gemiddelde voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021 ligt op 110.328 overlijdens. “Ook als we vergelijken met dat gemiddelde ligt het aantal overlijdens in 2022 hoog: ongeveer 6.000 extra overlijdens of een stijging met 5,5 procent.”

Er zijn regionale verschillen te onderscheiden in de stijging van het aantal overlijdens in België. Tegenover de referentieperiode steeg het aantal overlijden in het Vlaamse Gewest in 2022 met 6,8 procent en in het Waalse Gewest met 4,6 procent. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest bleef het aantal overlijdens vrijwel gelijk tegenover dit bredere gemiddelde (+0,1 procent).

In vergelijking met 2021 steeg in 2022 het aantal overlijdens met 1% in Brussel, met 2,6% in Wallonië en met 4,7% in Vlaanderen. “Mogelijks speelt het verschil in bevolkingsstructuur tussen de regio’s een rol. Zo kende Vlaanderen op 1 januari 2022 de grootste proportie 65-plussers (20,9 procent), gevolgd door Wallonië (19,3 procent) en Brussel (13,1 procent), aldus Statbel.

Het aantal overlijdens bij vrouwen steeg met 6,4 procent in 2022, tegenover het gemiddelde voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021. Ook het aantal overlijdens bij mannen steeg, met 4,6 procent.

Op leeftijdsniveau is er de grootste impact bij 85-plussers, en zijn er stijgingen vanaf 65 jaar. Tegenover het gemiddelde voor 2017, 2018, 2019 en 2021 steeg in 2022 het aantal overlijdens bij 85-plussers met 9,5 procent, bij 75-84-jarigen met 3,2 procent en bij 65-74-jarigen met 6,4 procent.

Als we de sterfte per maand vergelijken, dan zien we specifieke periodes met een hogere sterfte dan gewoonlijk: de maand april, de zomermaanden en dan vooral augustus, en de maand december. “De oorzaken zijn hoogstwaarschijnlijk divers”, klinkt het.