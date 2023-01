5 manieren om geen ereloonsupplementen te betalen

Wie onvoorbereid bij een dokter op consultatie gaat, krijgt soms een onverwacht hoge rekening gepresenteerd. Nochtans valt dat in veel gevallen te vermijden.

De voorbije week bleek nog maar eens hoezeer artsen gekant zijn tegen elke inperking van hun vrijheid om patiënten ereloonsupplementen aan te rekenen. Een van de belangrijkste redenen waarom BVAS, de grootste artsenvakbond van het land, dreigde om het akkoord over het gezondheidsbudget op te blazen, was het feit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) artsen wil verbieden om zulke supplementen te vragen aan patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Jaar na jaar worden er in ons land meer en hogere ereloonsupplementen aangerekend. Die kosten alle Belgen samen jaarlijks al meer dan 600 miljoen euro. Het gevolg is dat we een almaar groter deel van onze gezondheidszorg uit eigen zak betalen.

Nochtans kunnen patiënten in veel gevallen vermijden dat ze ereloonsupplementen moeten betalen. Toch als ze zich vooraf goed informeren.

1. Kies voor een geconventioneerde arts

Alles begint bij de arts of tandarts bij wie je op consultatie gaat. Is hij geconventioneerd, dan moet hij zich aan de prijsafspraken met de ziekenfondsen houden. Is hij dat niet, dan kan hij bovenop de officiële tarieven ereloonsupplementen aanrekenen. Of je als patiënt nu zo’n supplement moet betalen of niet, het bedrag dat je achteraf terugkrijgt van het ziekenfonds blijft even hoog. Het verschil betaal je dus uit eigen zak. Soms gaat dat om twintig of dertig euro, maar het kan ook tot een veelvoud daarvan oplopen. Het is dus verstandig om vooraf na te gaan of de arts die je hebt gekozen of naar wie je bent doorverwezen zich al dan niet aan de officiële tarieven houdt. Staat zijn zogenaamde conventiestatus niet duidelijk op zijn website, dan kun je die gemakkelijk opzoeken op de website van het Riziv (www.riziv.be).

2. Denk goed na waar je op consultatie gaat

Sommige artsen zijn gedeeltelijk geconventioneerd. Dat wil zeggen dat ze zich op bepaalde plaatsen of tijdstippen aan de officiële tarieven houden en op andere niet. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een specialist geconventioneerd is als hij in het ziekenhuis werkt, maar niet als hij patiënten in zijn privépraktijk ontvangt. Sommigen zijn daar heel open over en geven op hun website aan wanneer ze wel supplementen aanrekenen en wanneer niet. Bij anderen is dat veel minder duidelijk. Daarom is het een goed idee om nog voor je een afspraak maakt te checken waar en wanneer een dokter zich aan de officiële tarieven houdt. Toch als je niet voor grote verrassingen wilt komen te staan.

3. Zoek je arts niet te dicht bij huis

Hoeveel artsen geconventioneerd zijn, verschilt van specialisme tot specialisme. Zo rekent de meerderheid van de dermatologen en oogartsen tegenwoordig ereloonsupplementen aan. Er zijn ook grote regionale verschillen. In sommige landelijke gebieden houdt de meerderheid van de tandartsen zich bijvoorbeeld aan de officiële tarieven terwijl dat in grote steden zoals Gent en Antwerpen amper nog een vijfde is. In streken waar heel veel artsen uit de conventie zijn gestapt, hebben collega’s die wel nog geconventioneerd zijn vaak erg lange wachttijden. Heb je bijvoorbeeld een gynaecoloog nodig in een regio waar de meesten niet geconventioneerd zijn, dan moet je ofwel heel lang op een afspraak wachten ofwel ereloonsupplementen betalen. Tenzij je bereid bent om een eind te rijden naar een regio waar veel meer geconventioneerde gynaecologen aan het werk zijn.

4. Heb geduld

Het gebeurt steeds vaker: je hebt medische klachten, belt naar een arts en krijgt te horen dat je nog minstens drie maanden geduld zal moeten hebben. Tenzij je echt niet zo lang wilt wachten, want dan kun je twee dagen later al bij diezelfde dokter terecht. Maar dan wel in zijn andere praktijk, waar hij niet geconventioneerd is. En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Als je heel snel geholpen wilt worden, lopen ereloonsupplementen soms op tot 100 of 200 procent van het officiële tarief. Dat wil zeggen dat je voor een consultatie die je normaal zo’n 50 euro zou kosten 100 of zelfs 150 euro betaalt. Heb je dus medische problemen die niet echt ernstig of dringend zijn, dan kun je veel geld besparen door geduldig je beurt af te wachten.

5. Vraag niet om een eenpersoonskamer (maar hoop er wel op)

Ook als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen ereloonsupplementen worden aangerekend. In een tweepersoonskamer mag dat niet meer, maar kies je voor een eenpersoonskamer dan kunnen alle artsen die je behandelen, van de chirurg tot de anesthesist, een extra bedrag bovenop het officiële tarief aanrekenen. Ook als ze geconventioneerd zijn. Sommige hospitalisatieverzekeringen dekken die supplementen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Je leest dus best even (de kleine lettertjes van) je polis voor je je laat opnemen. Heb je geen hospitalisatieverzekering of dekt die geen supplementen, dan vraag je beter niet naar een aparte kamer. Toch niet als je een torenhoge factuur wilt vermijden. Wel mag je dan hopen dat je toch zo’n aparte kamer krijgt omdat er bijvoorbeeld geen bed meer vrij is in een meerpersoonskamer. Wie in een eenpersoonskamer wordt ondergebracht maar daar zelf niet expliciet om heeft gevraagd, hoeft namelijk geen supplementen te betalen.