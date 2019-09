Onderzoekers van de KU Leuven hebben een belangrijke stap gezet naar de ontwikkeling van een geneesmiddel voor de behandeling en preventie van buikgriep.

Voor het eerst slaagden ze er in om de menselijke variant van het norovirus, dat aan de basis ligt van deze aandoening, te kweken. Ze gebruikten hiervoor de larven van zebravissen.

Omdat het zeer moeilijk is om het menselijk norovirus in het laboratorium te kweken kon men tot nog toe het virus enkel onderzoeken via een variant bij muizen, maar dat verschilt veel van het menselijke virus. De onderzoekers slaagden in hun opzet door minieme hoeveelheden van het menselijke virus te injecteren in de larven van zebravissen, een onderzoeksmodel met vele voordelen. 'Op één dag kunnen honderden van deze minuscule larfjes geïnjecteerd worden. Omdat de larven bijna doorzichtig zijn kan de evolutie van het virus met microscopie en andere technieken op de voet gevolgd worden', aldus prof. Johan Neyts.

De onderzoekers hopen op die manier geneesmiddelen te ontwikkelen tegen buikgriep. De eerste testen tonen reeds aan dat bepaalde moleculen in de larven de vermenigvuldiging van het virus afremmen. Op termijn kan dit leiden tot een therapie om de uitbraak van de ziekte te voorkomen.

'Het idee is om zodra buikgriep opduikt bij een bewoner van een ziekenhuis of woonzorgcentrum de anderen te beschermen door hen medicatie toe te dienen nog voor ze ziek worden. De ontwikkeling van de therapie zal nog veel onderzoek vergen, maar we hebben wel al een belangrijke stap gezet', aldus dr. Rocha Pereira.