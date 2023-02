De Nutri-Score heeft niet op iedereen gewenste effect, zo blijkt uit onderzoek. Wat moet er dan wel gebeuren om ons gezonde keuzes te laten maken?

Welke factoren bepalen onze keuze in de supermarkt? Elke Godden, verbonden aan de Faculteit Economie van de Universiteit Antwerpen onderzocht het aan de hand van vergelijkbare producten die verschilden qua prijs, merk en Nutri-Score.

Wat blijkt? De helft van de consumenten kiest doelbewust voor het gezondste product. ‘Voor hen bleek een product dat van een Nutri-Score C naar B veranderde plots veel aantrekkelijker. Wanneer datzelfde product een Nutri-Score D droeg, verloren zij hun interesse.’

Zo’n twintig procent van de supermarktbezoekers kiest meestal voor het zogeheten A-merk, ook wanneer de Nutri-Score lager ligt. De kwaliteit van de huismerken ligt zeker niet altijd lager dan van sommige producten van A-merken. Heel wat huismerken worden in dezelfde fabrieken gemaakt als die A-merken. Je betaalt dus eigenlijk gewoon meer voor de naam van het merk en voor de reclame.

De overige dertig procent kiest, verrassend genoeg, voor de minst gezonde productoptie. Godden: ‘Wanneer we die mensen twee identieke producten geven, waarvan het ene Nutri-Score C droeg en het andere Nutri-Score D, kiezen zij het tweede product. De beslissingen van deze groep lijken vreemd, maar ze zijn wellicht gebaseerd op hun intuïtie dat gezonde dingen niet lekker kunnen zijn. Verder keek deze groep ook zeer sterk naar de prijs, veel meer dan de andere groepen.’

Mensen die geloven dat gezonde voeding minder lekker smaakt, nodigen de onderzoekers uit om een blinde smaaktest te doen. Ze zijn ervan overtuigd dat zij die bewust de minst gezonde optie kiezen, vaak slechter af zijn, wat hun gezondheid maar ook de smaak van het product betreft.

Maak gezonde voeding goedkoper

De Europese Unie buigt zich momenteel over de vraag of een voedingswaarde-etiket verplicht moet worden. Maar als een aanzienlijk deel van het winkelend publiek van mening is dat gezonde producten slecht smaken, zal het plaatsen van een Europees gezondheidscijfer op verpakkingen waarschijnlijk tot ongezonde keuzes leiden, zo redeneren de onderzoekers.

Hoe kunnen we mensen dan beter bereiken? ‘Door de juiste prijs kunnen we hen wel overtuigen’, aldus Godden. De onderzoekers besluiten dat we gezonde voeding goedkoper moeten maken, in plaats te focussen op een score die mensen zegt dat het product gezond is.

