Maakt luchtvervuiling je dom en verdrietig?

Onze lucht is vervuild met fijnstof, afkomstig van onze auto’s, van kachels en van de industrie. Als we dat fijn stof inademen, dan kan dat onze longen aantasten. Maar wist je dat fijnstof ook tot in je hersenen geraakt? En daar kan het ook behoorlijk wat schade aanrichten. Wat gebeurt er juist in ons hoofd? En is dat dan onomkeerbaar? Biomedicus Kenneth Vanbrabant van de UHasselt geeft bij Koen Fillet een antwoord op al deze vragen, speciaal voor de Dag van de Wetenschap.



