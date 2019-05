De bron van de legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem is meerdere dagen actief geweest en is mogelijk nog altijd actief. 'De kans is zeer groot dat we de komende dagen nog patiënten bij gaan krijgen', zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Er is een nieuwe patiënt met legionellabesmetting opgenomen in het ziekenhuis in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De nieuwe patiënt heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag aangemeld in het ziekenhuis Jan Palfijn in Gent. 'De man verblijft in Gent en beweegt zich dagelijks door de kanaalzone voor zijn werk. Dat bevestigt dat de bron in die zone te vinden is. De man is niet ernstig ziek maar is wel opgenomen. Zijn klachten zijn op 13 mei gestart. Dat is een aantal dagen later dan de andere patiënten en meer dan tien dagen na de eerste patiënt. Dat wijst er heel sterk op dat de bron van de besmetting meerdere dagen actief moet geweest zijn', zegt woordvoerder Joris Moonens.

De eerste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei. De tweede groep kreeg tussen 7 en 10 mei de eerste ziekteklachten. 'We beseffen dat die nieuwe patiënt de onrust zal aanwakkeren. We vragen om attent te blijven voor de symptomen. De kans is zeer groot dat we de komende dagen nog patiënten bij gaan krijgen. We gaan ervan uit dat dit niet de laatste patiënt zal zijn', stelt Moonens.

Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 18. Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en woensdagavond meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede dodelijk slachtoffer. Het gaat om een 70-jarige man die overleed in het AZ Sint-Lucas.

Met de nieuwe patiënt bij zijn er momenteel nog 10 personen opgenomen in het ziekenhuis.

De resultaten van de stalen bij 19 bedrijven met koeltorens in de zuidelijke kanaalzone in Gent worden echter pas maandag verwacht. Volgens Zorg en Gezondheid is de kans ook groot dat de bron van de besmetting niet gevonden zal worden.

Parket Oost-Vlaanderen start eigen onderzoek

Het parket van Oost-Vlaanderen is een eigen onderzoek gestart. 'We willen op de hoogte gebracht worden van de resultaten van het onderzoek naar de bron en nagaan of er eventueel strafbare feiten gebeurd zijn', zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete.

De gemeente Evergem en de stad Gent gaan zich ondertussen burgerlijke partij stellen in het gerechtelijk onderzoek. Dat meldt burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem. 'Maar we willen benadrukken dat het Agentschap Zorg en Gezondheid uitstekend werkt levert', zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.