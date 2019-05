Na de legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem is een tweede besmette patiënt overleden. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het totale aantal bevestigde patiënten stond op zeventien. Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en woensdagavond meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede dodelijk slachtoffer. Het gaat om een patiënt die overleed in het AZ Sint-Lucas. 'Omwille van de privacy van de patiënt en de familie kunnen we geen details geven', zegt woordvoerder Joris Moonens van het agentschap Zorg en Gezondheid.

'Wat de gezondheidstoestand van de andere patiënten betreft, hebben de ziekenhuizen ons bevestigd dat intussen zes patiënten terug thuis zijn en zeven patiënten aan de betere hand. Twee patiënten liggen nog op intensieve zorgen, van wie er één er kritiek aan toe is.'

De meeste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei, en het nieuwe dodelijke slachtoffer is een van de eerste patiënten die ziek werd. De laatste patiënten kregen tussen 7 en 10 mei de eerste ziekteklachten, wat er op kan wijzen dat de bron van de besmetting nog niet verdwenen is. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is de kans groot dat de bron van de besmetting niet gevonden zal worden.

Besmettingsbron

De resultaten van de stalen bij negentien bedrijven met koeltorens in de zuidelijke kanaalzone in Gent worden maandag verwacht.

Zorg en Gezondheid heeft dinsdag speciale communicatie uitgestuurd naar de verantwoordelijken van woonzorgcentra en kinderdagverblijf in de regio. 'Alle gewone activiteiten zoals buiten spelen, wandelen, uitstapjes, waterspelletjes, enzovoort, mogen blijven doorgaan. Aangezien de bron van de besmetting niet in individuele gebouwen gezocht moet worden, blijft het veilig om het water van de kraan te gebruiken (drinken, handen wassen, douchen). De kans op besmetting blijft erg klein en kinderen zijn ook minder vatbaar voor legionellose', meldt het agentschap aan de crèches.

De woonzorgcentra wordt gevraagd 'waakzaam te blijven voor symptomen van hoest, kortademigheid en koorts' bij de bewoners.

Aan de artsen in de regio werd vorige week al gevraagd om alert te blijven. 'Omdat mensen kunnen besmet worden via aerosol, willen we u als arts uit de omgeving van Gent hierover informeren en vragen waakzaam te zijn voor mogelijke gevallen van legionellose bij uw patiënten', schreef het agentschap.

Lees ook: Uitbraak van legionellose: hoe raak je besmet door Legionella?