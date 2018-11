Kunnen we topsporters bouwen in een labo?

Van een gewone auto een racewagen maken is simpel: een krachtige motor, een aerodynamische vorm, een spolier voor- en achteraan en je bent klaar voor de topsport. Het zou handig zijn mochten we hetzelfde kunnen met het menselijk lichaam. Wat extra beenspieren om extra snel te kunnen lopen, wat technisch inzicht om de perfecte goal te maken, extra stevige tanden als je gaat boksen en een stalen maag voor je begint met rugbyen. Van in de wieg een klein superheldje kweken door een paar kleine aanpassingen in het DNA. Hoe (on)realistisch is dit? Maken technieken als CRISPR-Cas dit mogelijk? Sportwetenschapper Wim Derave doet hier onderzoek naar aan de UGent.