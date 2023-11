Kanker en onkruidverdelging: Monsanto moet ruim 1,5 miljard dollar betalen in rechtszaak

Monsanto, dat in handen is van Bayer, is vrijdag voor de rechtbank van Jefferson City in Missouri veroordeeld tot de betaling van meer dan 1,5 miljard dollar aan drie Amerikanen die kanker zouden hebben ontwikkeld door het gebruik van de onkruidverdelger Roundup. Dat bericht het persagentschap Bloomberg, die het heeft over een van de grootste schadeclaims dit jaar in de Verenigde Staten.

James Draeger, Valerie Gunther en Dan Anderson kregen van de rechter elk een schadevergoeding van respectievelijk 61,1 miljoen dollar en 500 miljoen dollar. De drie hadden een non-hodgkin lymfoon ontwikkeld en beweerden dat deze kanker het gevolg was van het jarenlang gebruik van Roundup bij tuinieren.

(Lees verder onder de preview)

Bayer heeft recentelijk nog meerdere rechtszaken gewonnen over Roundup, maar tegelijk zijn er ook een aantal zaken waarbij de jury wel een verband zag tussen de onkruidverdelger en de ontwikkeling van kanker, aldus Bloomberg.

Het Duitse chemiebedrijf nam Monsanto in 2018 over en erfde als dusdanig ook de vele rechtszaken rond Roundup. Het belangrijkste bestanddeel van dat middel is glyfosaat. Ook in Europa heerst er discussie over het gevaar van glyfosaat voor de gezondheid, maar omdat het onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten nog loopt, werd recentelijk de vergunning met tien jaar verlengd.