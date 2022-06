‘Intens pollenseizoen’: hoogste concentratie graspollen in 40 jaar gemeten

Op zaterdag 4 juni werd in Brussel een recordaantal van 433 pollenkorrels per vierkante meter gemeten. Het gaat om de hoogste concentratie in 40 jaar. Dit jaar werden bovendien ook al heel veel dagen met een concentratie van meer dan 50 pollenkorrels gemeten. Dat is de drempel vanaf wanneer personen met hooikoorts last kunnen krijgen.

‘Het vorige record dateerde van 19 juni 1983, toen 376 pollenkorrels per vierkante meter werden opgetekend in Brussel’, zegt Ann Packeu, verantwoordelijke van de dienst Mycologie en Aerobiologie bij Sciensano.

Als grootste verklaring voor de uitzonderlijk hoge concentratie wijst Packeu naar het goede weer. ‘Hele droge perioden zijn ideaal voor graspollen’, klinkt het. Waarom precies op zaterdag 4 juni een recordconcentratie werd opgetekend, is moeilijker vast te stellen.

Sowieso is 2022 tot nog toe al een redelijk uitzonderlijk jaar geweest op het vlak van graspollen. Op heel veel dagen lag de concentratie namelijk hoger dan 50 pollenkorrels per vierkante meter. Daarom spreekt Packeu ook van een ‘intens seizoen’.

Toch wordt het graspollenseizoen onder invloed van de klimaatopwarming niet per se intenser. ‘We zien vooral dat het seizoen iets vroeger begint en iets later eindigt, zowat van begin mei tot midden juli. Het wordt dus niet per se intenser, maar wel langgerekter’, aldus Packeu.