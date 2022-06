Hoe houd je je huis gezond met een huisdier?

Sinds corona hebben heel wat mensen een gezelschapsdier in huis gehaald. Maar velen weten niet wat er precies op hun huisdieren zit. ‘Alleen schoonmaken als het vuil zichtbaar is, is niet voldoende.

Tijdens de pandemie werd niet alleen vaker schoongemaakt in huis, maar was er ook een toename van het bezit van huisdieren. Ruim 55% van de huishoudens over de hele wereld heeft nu een huisdier, vooral honden en katten. En dat brengt uiteraard heel wat extra poetswerk met zich mee door de vele katten- en hondenharen in huis.

Het haar dat onze huisdieren achterlaten kunnen we nog zien, maar er ligt nog meer verspreidt in huis dan bont en pluis alleen. ‘Het is zorgwekkend als mensen alleen schoonmaken als ze zichtbaar stof op de vloeren zien, aangezien veel stofdeeltjes microscopisch klein zijn’, zegt Monika Stuczen, Research Scientist in Microbiology bij stofzuigerfabrikant Dyson.

Niet iedereen is zich bewust van de huidschilfers, stuifmeel, virussen en bacteriën op hun huisdieren. Niet onbelangrijk, zeker als je je huisdier al eens op je bed laat liggen. En dat gebeurt vaker dan je denkt. Uit een onderzoek van Dyson, uitgevoerd onder 32.282 respondenten uit 33 landen over de hele wereld, blijkt dat 1 op de 2 eigenaren van gezelschapsdieren hun dieren op hun bed laat slapen. In België en Nederland is dat ongeveer 40%. Bovendien blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 66% van de mensen hun matras niet stofzuigt. Al die opgehoopte huidschilfers zijn dus een grote voedselbron voor de huisstofmijt.

Ook wordt er vaak gedacht dat de haren van huisdieren allergieën veroorzaken. Sommige allergieën worden echter veroorzaakt door allergenen die ook voorkomen in huidschilfers van huisdieren. Die zijn samengesteld uit minuscule kleine huiddeeltjes. Ze kunnen op allerlei oppervlakken terechtkomen of door de lucht in huisstof worden getransporteerd, wat vervolgens door je hele huis wordt verspreid. Eenmaal in de lucht kunnen huidschilfers en de huisstofmijten die erop leven worden ingeademd en allergieën veroorzaken. Ook kunnen opgedroogd speeksel, urine of uitwerpselen die allergenen bevatten in de lucht terechtkomen en worden ingeademd.

Enkele effecten van deze allergenen kunnen zijn: hoesten, piepende ademhaling, rode en jeukende ogen, niezen en een loopneus.

De beste manier om haren en huidschilfers van huisdieren aan te pakken, is om ze volledig uit huis te verwijderen en daarbij hanteer je best een specifieke aanpak. ‘Het is prima om een ​​natte doek te gebruiken om oppervlakken schoon te maken, maar de volgorde van de schoonmaakhulpmiddelen is belangrijk’, aldus Stuczen. ‘Door het stof op vloeren nat te maken – zelfs fijnstof dat met het blote oog niet te zien is – zou je een leefomgeving kunnen creëren die gunstiger is voor de verspreiding van huisstofmijt en schimmel. Stof wordt het meest effectief verwijderd met een stofzuiger, alvorens over te gaan tot het natmaken en afvegen van oppervlakken. Zelfs dan is het belangrijk om een ​​stofzuiger te gebruiken met effectieve filtratie- en afdichtingstechnologie om ervoor te zorgen dat wat je ook stofzuigt vast blijft zitten en niet terug het huis in wordt geblazen.’

Nog enkele tips voor een gezond huis met een gezelschapsdier:

Pak de oorzaak van het probleem aan

Wanneer huisdieren in de rui komen, verliezen zij hun vacht of haren continu. Net als mensenhaar moet je de vacht van je huisdier goed verzorgen en het helpt om deze regelmatig te kammen. Verzorg je huisdier in een ruimte die gemakkelijk schoon te maken is. Maak zowel de hoge als lage plekken in huis schoon

Net als stof kunnen haren en huidschilfers van huisdieren in de lucht rond gaan zweven. Zorg ervoor dat je hoog begint met je schoonmaak en laag eindigt. Denk daarbij aan gordijnen, hoge planken om vervolgens op en onder je bank te stofzuigen.

Was dekens en meubelhoezen

Was dekens, kussens en beddengoed – waar je huisdieren de meeste tijd op doorbrengen – op 60° Celsius. Dit zal helpen om allergenen af ​​te breken en de hoeveelheid microscopisch kleine huidschilfers te verminderen waar huisstofmijten zich mee voeden. Zorg ervoor dat je na elke wasbeurt alle haren van huisdieren uit de trommel verwijdert.

Stofzuig langzaam en in meerdere richtingen

Door langzaam te stofzuigen hebben de luchtstroom en de borstel meer tijd om het haar van je huisdier van het oppervlak te verwijderen. Ga een paar keer in afwisselende richtingen over het tapijt om alle haren op te zuigen.